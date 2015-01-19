Komutanın Beşiktaş bayraklı odası Youtube'a yüklendi, hâkim 'yükleyenin Beşiktaş'la sorunu var' dedi

Türk futbol tarihinin ilginç taraftarlık davalarından biri Denizli’de yaşandı. Denizli’de yaşayan F.D., Ekim 2013’te bir askeri birliğin komutanının odasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’yle ilgili bayrak ve flamalar ile kartal heykelinin videosunu çekerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, askeri birlikteki oda için “Komutan odası mı çiftlik mi?” ve “Burası BJK kulüp binası mı?” şeklinde yorumlar yapan vatandaşın videoları Youtube ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde dolaşınca, videosu çekilen komutan Denizli 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Videoyu ve yayınlayan kişiyi mahkemeye şikâyet eden komutanın isteği üzerine mahkeme videolara erişimin engellenmesi yönünde karar verdi. Fakat, Nisan 2014’te videoyu yayınlayan F.D., Denizli Adliyesi’ne giderek karara itiraz etti.

Ya FB’li ya GS’li

Videonun tekrar yayınlanmasını isteyen kişinin itiraz talebi bu kez Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüşüldü. Hakim Haki Öncü de kısa sürede itirazı reddetti. Kendisi de koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Haki Öncü kararında, “İçerikler incelendiğinde bu şahsın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Beşiktaş Kulübü ile sorunu olduğu görüldü. Henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan 1903 yılında siyah beyaz renklerle kurulan ama Balkan Savaşı’nın kaybı ile kırmızının yerine siyahı alan, ambleminde Türk bayrağı olan ülkemizin güzide kulübü ile sorunu olduğu görülmekte. Kendisini Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı olarak tanıtan bu şahsın gerçek taraftar olmadığı belirlenmekte. Ülkemizin her yerindeki askeri birliklerde (Hava Kuvvetleri’ne ait birlik olmasa bile) kara kartalın özgürlüğün ve gökyüzünün sembolü olduğu bilinmekte. Bağımsız Türk yargısı olarak yapılan yayının yanlı, saldırgan ve kötü niyetli Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve Beşiktaş Kulübü’nü rencide etmeyi amaçladığı sonucuna varılmıştır. Yayından kaldırma kararı hukuka uygundur ve itirazın reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Hakim Öncü, “İtiraz dosyası bana geldiğinde adaletin gerçekleştiğini göstermek istedim. Hakimler kararlarıyla konuşur ve ders verir. Bu kararda da gerekenler istedikleri dersi alabilir” dedi.

‘Halay çeker gibi yol almalıyız’

Hakim Öncü daha önce de, Denizli’deki Gezi eylemlerine katıldıkları için haklarında dava açılan 9 şüpheli hakkında verdiği beraat kararıyla gündeme gelmişti. Hakim kararın gerekçesinde, “Farklı düşünen bir avuç gencin, devlet için tehlike görülmemesi’ gerektiğini, ‘farklı seslerin yükselmesinin demokrasinin oluşup yerleşmesi için gereken davranış olduğunu’ yazarak, “El ele, kol kola göstericimiz, polisimiz, askerimizle, sağcısı solcusuyla, inananıyla inanmayanıyla, bir halay çeker gibi aydınlık geleceğe yol almamız gerekiyor” ifadelerine yer vermişti.