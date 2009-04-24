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Komutandan, polisin yaraladığı çocuğa ziyaret

24 Nisan 2009 17:42

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcan, Hakkari'deki izinsiz gösterilerde polis tarafından yaralanan çocuğu, hastanede ziyaret etti.

Hakkari'de dün çıkan izinsiz gösterilerde bir polis memuru tarafından yaralanan 14 yaşındaki Seyfi Turan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcan ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Vecihi Halil İyigün de yaralı Seyfi Turan'ı, ziyaret etmek üzere saat 13.30'da Araştırma Hastanesine geldi.

Hastane kapısında Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uçkan tarafından karşılanan Korgeneral Olcan, daha sonra Seyfi Turan'ın tedavi olduğu Beyin Cerrahi Servisine çıktı.
Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret, yaklaşık 10 dakika sürdü. (aa)

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