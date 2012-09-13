'Komutan Kürt işçilere, 'Şikayetçi olmayın terörden yargılanırsınız' dedi mi?'

Hülya Karabağlı

Ankara

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, Çanakkale/Ayvacık-Küçükkuyu Beldesi’nde, belediyenin parke taşı döşeme işlerini yapmakta olan 6 Kürt işçiye yönelik saldırılarla ilgili bir dizi soru yöneltti.

‘Teröristlikten yargılanırsınız’

İşçilerin, linç, yağmalama ve sürgüne uğradığına dikkat çeken Kürkçü, “Yaklaşık 200 kişinin ellerinde taş, bıçak, sopa, sallama ve benzeri aletlerle kaldıkları yerlere saldırması sonucu evleri yağmalanmış, işçilerden bazıları bıçakla yaralanmıştır” dedi. Olaylara müdahale amacıyla gelen jandarma ekipleri işçileri Küçükkuyu Jandarma Karakoluna götürmüş ancak kalabalık grup burayı da basmıştır. Buradan Ayvacık Karakoluna kaçırılan işçilerin ifadesine göre jandarma komutanı “kalabalık saldırdı demeyin” “şikayetçi olmayın aksi takdirde teröristlikten yargılanırsınız” diyerek işçileri tehdit etmiş. Şikayetçi olmadıklarına dair ifade tutanağını imzalatarak beldeden çıkmaya zorlanmıştır”. Bakan Şahin’e yöneltilen sorular şöyle:

-Söz konusu olay sırasında jandarma olay yerine kaç saatte ulaşmıştır, herhangi bir güvenlik zaafiyeti tespit edilmiş midir?

-Olaylara karışan faillerden kaç kişi gözaltına alınmıştır?

-Olayları örtbas etmeye çalıştıkları iddia edilen kamu görevlileri hakkında herhangi bir hukuki-idari işlem başlatılmış mıdır?

-Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için ne tür önlemler alınmıştır?

-İşçilerin yağmalandığını söyledikleri para, elbise ve değerli eşyaları tazmin edilmiş midir?

-Son zamanlarda artarak meydana gelen bu tür nefret suçlarına ilişkin alınan tedbirler nelerdir?

-Size ait olan "Gaziantep'te olay anını müteakip sıcak saatlerde, halkımızın bir tepkisi ortaya çıktı. Hatta bu tepki öfkeye dönüştü. Bunlar örgüte, onun eylemlerine duruş açısından beklediğimiz, hatta doğru bulduğumuz tepkilerdir, duyarlılığın ifadesidir. Bu tür olaylarda, bizim örgüte yönelik tepkimizi vermemiz, ona yönelik öfkemizi ifade etmemiz çok doğru ve doğal bir şey, hatta gerekli. Tepkiye 'evet', öfkeye 'evet'"sözlerinin bu tip olayların artmasında etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?