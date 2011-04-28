Komutan, komutanlara sordu: Balyoz var mı?..

T24 - İki eski general Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman'ın mahkemeye gelerek açık şekilde konuşmalarını isteyen 'Balyoz' davasının tutuklu sanığı emekli korgeneral Engin Alan, bu komutanlara sorular da yöneltti.



'Balyoz Planı' davasının tutuklu sanığı emekli Korgeneral ve MHP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Engin Alan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Alan, ''Zaman bu zaman. Bu iki general (Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman) bu mahkemeye gelip, bize açık ve net bir şey söylemelidirler. Balyoz diye bir şey var mı yok mu?'' dedi ve iki eski komutanı sorular yöneltti.



Bir diğer tutuklu sanık emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık da benzer bir talepte bulunurken, Hilmi Özkök ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.



Emekli korgeneral Engin Alan, ''Biz bu ömrü onurumuz, şerefimiz itibarımız için yaşadık. Bu değerlerimizi hedef alan, fırsat bilen alçaklarca hayasızca saldırmasına zemin yaratarak, tek bir satırı bile doğru olmayan düzmecelerle dolu bu rezil iddianameyi baştan sona şiddetle reddediyorum. Olmayan şeyin ispatı olur mu?'' diye konuştu.





'YAPTIKLARININ HESABINI ÖDEYECEKLER'



İmzasız dijital belgelerin delil kabul edilemeyeceğini, iddia sahiplerinin iddialarını ispatla mükellef olduklarını ifade eden Alan, ''Bu ülke, bu devlet, bu memleket bölünmesin diye hayatlarını hiçe sayan yiğitlere, kahramanlara 'cuntacı, darbeci' diyen, haddini bilmeyen densizler zamanı gelince yaptıklarının hesabını, hukuki bedelini mutlaka ödeyecektir. Bundan kaçış yoktur. Adaletten kaçsalar da tarihten kaçamayacaklardır'' şeklinde konuştu.





ÖZKÖK VE YALMAN'A SORULAR



Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın ''Ben bilmem o bilir, zamanı gelince konuşurum'' gibi sözler söylediklerini belirten Alan, bu sözlerin davaya hiçbir katkısı olmadığını söyledi.



''Zaman bu zaman. Bu iki general bu mahkemeye gelip bize açık ve net bir şey söylemelidirler. Balyoz diye bir şey var mı yok mu? Balyoz yoksa mesele de yok'' diyen Alan, Özkök ve Yalman'ın ''Balyoz Planı var'' diyorlarsa yanıtlamalarını istediği soruları şöyle sıraladı:



''Balyoz varsa neden bu konuda komutan olarak yetkilerini kullanmadılar, gereğini yapmadılar.





Neden seminerden 5 ay sonra 2003 Ağustos'taki şurada Fırtına generali ve Örnek amirali çok yetkili kuvvet komutanlıklarına getirdiniz?



Neden seminerden 5 ay sonra Şükrü Sarıışık Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine getirildi. Metin Yavuz Yalçın neden Harekat Başkanlığına getirildi? Beni tankı, topu, tüfeği olmayan pasif bir göreve atamak yerine Türkiye'nin Yunanistan bölgesinden sorumlu olan 2. Kolorduya komuta görevine neden devam ettirdiniz?



Bu iki emekli komutan bu soruların yanıtını vermedikçe sağlıklı yargılama yapılamaz. Biz de burada suçsuzuz diye debelenir dururuz. Bir yandan da Eskişehir'de olduğu gibi tezgahlar sürer gider.''





SARIŞIK DA KONUŞTU



Duruşmada savunması alınan bir diğer isim de, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık'tı.



Suçlamalarla ilgili dolaylı ya da dolaysız bir alakasının olmadığını belirten Sarıışık emekli orgeneraller Aytaç Yalman, İlker Başbuğ, Hilmi Özkök ve Yaşar Büyükanıt'ın tanık olarak dinlenilmesini istedi.





'ÖZKÖK VE YALMAN İLE GÖRÜŞTÜM'



Silivri Cezaevinde 79 gün tutuklu kaldıktan sonra Özkök'ün kendisini arayarak ''geçmiş olsun'' dileklerini ilettiğini, ayrıca Çeşme'de yazlıkta bir saati aşkın süre kendisiyle görüştüğünü belirten Sarıışık, şöyle konuştu:



''Bizlerin hakkını neden korumuyor, suskun kalıyor, uygun olmayan açıklamalarda bulunuyorsunuz, ben ve 195 arkadaşım bu davada sizi şahit olarak göstereceğiz mahiyetinde konuşmalar yaptım. Kendisi olayla ilgimiz olmadığını, mahkemece talep edilmesi halinde seve seve gelip ifade vereceğini eşinin ve eşimin yanında beyan etmiştir.



Aynı şekilde Aytaç Yalman'la da Selimiye Camii'nin avlusundaki bir cenaze töreninde, birçok emekli ve görevdeki general huzurunda aynı konulara ilişkin yapılan konuşmada da kendisine gelip ifade vermesi yönünde talepte bulunulmuştur. Çekiniyorlar mı, korkuyorlar mı, tepki göstereceğimizi mi düşünüyorlar? Gelsinler, ifadeleri alınsın.''



Sarıışık'ın savunmasını tamamlamasının ardından duruşma yarına ertelendi.







