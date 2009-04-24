Komutan ismini ayağıyla itti, Baydemir yanıt verdi

Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk konulması töreni sırasında 2’nci Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan, DTP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in törene katılmamasına sert tepki gösterdi.





Protokole konulan ‘Belediye Başkanı’ yazıldığı plakayı gören Korgeneral Arslan, ayağıyla plakayı itip, Vali Hüseyin Avni Mutlu’ya dönerek, “Bunlar çocukların bayramına bile gelmiyorlar” dedi. Törende askerler, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Büyük Türk milletinin emrindeyiz’ ve ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sloganlarıyla yürüdü.



Diyarbakır’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Diyarbakır Valisi Hüyesin Avni Mutlu, 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu, 2’nci Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan da katıldı.



Baydemir 10 dakika beklendi



Tören alanında vali ve komutanlar yerine alıp DTP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in gelmesini bekledi. 10 dakika süren bekleyişin ardından 2’nci Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan, yerinden ayrılarak Baydemir için ayrılan ve ‘Belediye Başkanı’ yazılı plakanın bulunduğu tarafa geçerek plakayı ayağıyla sert bir şekilde itti.



Korgeneral Arslan, daha sonra Vali Hüseyin Avni Mutlu’ya dönerek, “Bunlar çocukların bayramına bile gelmiyorlar” dedi. Korgeneral Arslan’ın ayaklarıyla ittiği plakayı emir subayı alıp tören alanının dışına çıkardı.



Askerler sloganla yürüdü



Çelenk konulmasının ardından 7’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı askerler kutlamalarının yapılacağı 500 metre mesafedeki Atatürk Stadyumu’na kadar, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Büyük Türk milletinin emrindeyiz’, ‘Ne mutlu Türküm diyene’, ‘Türk, Öğün, Çalış, Güven’ ve ‘Her şey vatan için’ sloganları atarak yürüdü. Askerlere güzergah üzerinde toplanan vatandaşların da destek verdiği görüldü.



Atatürk Stadyumu’nda tamamı dolu tribünler önünde yapılan törenler coşku içinde geçti. Çocuklar geçit töreninin ardından, yaptıkları gösterilerle izleyenlerin beğenisini kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasakladığı komutlar Diyarbakır’daki törenlerde uygulanmadı. Minikler yine öğretmenlerini verdiği talimatlarla hareket etti.



Diyarbakır’daki kutlamalar sırasında çok sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Vali ve komutanlar için kurşun geçirmez çantalarla yakın koruma altına alınırken, keskin nişancılar ile özel harekat timleri önemli yerlerde görevlendirildi.



DTP’li başkanlar törenlere katılmadı



Diyarbakır’ın yanı sıra Batman, Siirt, Tunceli ve Şırnak’taki resmi törenlere DTP'li belediye başkanları katılmadı.



Siirt’te Atatürk Bulvarı üzerindeki kutlamalara Vali Necati Şentürk, 3’üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Özhan Ayaş katılırken, DTP’li Belediye Başkanı Selim Sadak katılmadı. Şırnak’ta Vali Ali Yerlikaya, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Tahir Bekiroğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Akmaz katılırken, DTP’li Belediye Başkanı Ramazan Uysal, törenlere gelmedi. Atatürk Anıtı’na çelenk konulması sırasında belediyenin çelengi ortada kalınca görevliler tarafından tören alanının dışına çıkarıldı.



Tunceli’deki törenlere Vali Mustafa Yaman, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mehmet Çörten katılırken, DTP’li Belediye Başkanı Edibe Şahin gelmedi. Tören alanına getirilen belediye çelengi ise ortada kaldı.



Batman’da da Vali Recep Kızılcık törenlerde hazır bulunurken, DTP’li Belediye Başkanı Nejdet Atalay katılmadı.



‘Törene katılmayışımız ciddi bir mesaj’



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, gazetecilerin 2'nci Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan'ın törenlerde `belediye başkanı' yazılı plakayı ayağıyla itmesiyle ilgili şunları söyledi:



``Her şeyden önce ülkede demokratik tahammül kültürünün ve kabul kültürünün gelişimine ihtiyacı var. DTP'nin 23 Nisan etkinliklerine katılmayışını ciddiyetle, samimiyetle, cesaretle irdelemek gerekir. Törenlere katılmamamız çok anlamlı ve çok cidi bir mesaj. Bu ülkeyi yönetenlerin egemenlik kayıtsız şartsız milletin ise, milletin iradesine saygı duyulması gerekiyor. Milletin iradesinin ortaya çıkarmış olduğu temsiliyete kim olursa olsun, yetkisi ne olursa olsun hürmetle yaklaşması gerekiyor. Eğer milletin egemenliğine kayıtsız, şartsız tahammül gösterilmezse o mülk, o adalet duygusu zarar görür. Bugün ülkemizin maalesef yaşamış olduğu tabloda bunun delaleti, işaretidir. Bugün çocuklarımız partili arkadaşlarımız cezaevlerinde yani halkın iradesi hiçe sayılmaktadır. Öte yandan bizim gibi halkı için, ülkesi ve kendi için çaba sarfeden insanlar düşüncesini ifade ettiği için cezaevlerine konuluyor. Ben açık söyleyeyim, asker, polis, sivil, gerilla yaşamını yitirmesin demek, bu ülkede barış olsun demek suç ise, ben bu suçu işlemeye devam edeceğim, devam edeceğiz.''



Çocuklarla beraber açıklama



DTP Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek, partililerinin 23 Nisan törenlerine katılmaması konusunda il binası önünde basın açıklaması yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Merkez İlçe Belediye Başkanları ile yaklaşık 400 kişinin katıldığı açıklama sırasında çocukların ön planda olduğu görüldü. Açıklama sırasında sık sık, `Biji Serok Apo', `Başkanlara uzanan eller kırılsın' sloganları atılıp, terörist Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.



İl Başkanı Ali Şimşek, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye getirilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarının yapıldığı Türkiye'de ağır ceza mahkemelerinde onlarca yıl hapis cezaları ile yargılanana ve cezaevlerinde tutuklu bulunan çocukların varlığının farklı bir çelişki olduğunu söyledi.



Kürt ailelerin çocuklarına hukuk, ahlak ve siyaset dışı uygulamaların reva görüldüğünü ileri süren Şimşek, bunların AKP hükümeti döneminde çıkarılan yasalar sonucu olduğunu söyledi. Şimşek, ``Partimiz gerek Kürt çocuklarına ağır ceza ve tutuklu olarak yargılanmaları, gerekse de halkın iradesine gösterilen saygısızca yaklaşımları nedeniyle AKP hükümetini ve onun politikalarını protesto etmek amacıyla bu yılki 23 Nisan kutlamalarına katılmama kararı aldı. Buradan Türkiye'deki ve tüm dünyadaki çocukların bayramını kutluyoruz'' dedi.



DTP Diyarbakır İl Başkanlığı'na terör örgütü PKK'nın Türkiye Meclisi'ni oluşturup, yasadışı faaliyetlerini yönetip yürüttükleri gerekçesiyle düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan 51 kişini isim listesinin siyah bir bez afişle asıldığı görüldü.



Tunceli’de başkana soruşturma



Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katılmayan DTP'li Belediye Başkanı Edibe Şahin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Valilik konuyu İçişleri Bakanlığı'na bildirdi.



Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, DTP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine parti genel merkezinin gönderdiği genelge doğrultusunda katılmadıklarını söyledi. Şahin, ``Partimiz DTP gerek Kürt çocuklarının Ağır Ceza Mahkemeleri'nde ve tutuklu olarak yargılanmaları, gerekse halkın iradesine gösterilen saygısızca yaklaşımları nedeniyle AKP hükümetini ve onun politikalarını protesto etmek amacıyla bu yılki 23 Nisan resmi kutlamalarına katılmama kararı almıştır. Bu nedenle ben de bu törenlere katılmadım'' dedi.



DTP İl Başkanı Murat Polat, partinin aldığı kararı bir yazıyla Belediye Başkanı Edibe Şahin'e bildirdiklerini, başkanın da bu genelge doğrultusunda törenlere katılmadığını söyledi.



DTP binasında Türk bayrağı



Şırnak'ta DTP'li Belediye Başkanı Ramazan Uysal, resmi 23 Nisan törenlerine katılmazken, DTP il binasına Türk Bayrağı asıldığı görüldü.



Cizre’de başkan katıldı



Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki 23 Nisan törenlerine DTP'li Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak katıldı. Cizre Şehir Stadyumu'ndaki törenlene Kaymakam Cihan Demircan, Garnizan Komutanı binbaşı Akın Ilıca, Belediye Başkanı DTP'li Aydın Budak katıldı. Coşku içinde geçen törenlerin ardından resim, şiir, kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Törenin ardından gazetecilerin DTP'lilerin törenlere katılmama kararına rağmen kendisinin katıldığının sorulması üzerine DTP'li Budak, ``Partimin aldığı karardan haberim yok. Bana şu ana kadar bildirilen bir şeyde yok. Ama bundan sonra bir bilgi gelirse akşamki resepsiyona katılmayabilirim'' dedi.



Başkan koltuğunda çocuk



Batman'da DTP'li Belediye Başkanı Nejdet Atalay törenlere katılmazken koltuğuna Vali Yardımcısı Yasemin Yalçınkaya'nın 7 yaşındaki kızı Rana Yalçınkaya oturdu.



DTP İl Başkanı Özcan Erdem, basın toplantısı düzenleyerek 23 Nisan törenlerine partilerinin aldığı karar üzerine katılmadıklarını söyledi.





