Komutan eşlerinden '2. ziyaret'

İntihar eden emekli Albay Abdülkerim Kırca’ya, Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinden sonra, komutan eşleri de sahip
çıktı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un
eşi Sevil Başbuğ başta olmak üzere tüm kuvvet komutanlarının eşleri dün
öğle saatlerinde Kırca’nin eşi Meriç ve çocukları Ayça ile Gökçe’yi
evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Komutan eşlerinin bir saat
süren ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. Eşler Meriç Kırca’ya
sabır dilerken, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kendilerine
yardımcı olunacağını bildirdiler. Bu ziyaret sırasında Kırca’nın evinde
gazi derneklerinden yöneticiler de bulunuyordu. Komutan eşleri, Ergenekon
davası kapsamında MGK eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer
Kılınç’ın gözaltına alındığı gün de, Kılınç’ın eşi Güney Kılınç’ı
ziyaret etmişlerdi. Bir komutan eşi bu ziyareti "dayanışma" olarak
tanımlamıştı.
Ziyarete Sevil Başbuğ, Nurdan Koşaner, Işın Ataç,
Ayşe Dilek Babaoğlu, Hayriye Jale Işık ve Genelkurmay İkinci Başkanı
Orgeneral Hasan Iğsız’ın eşi Ayşe Iğsız katıldı.