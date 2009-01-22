Komutan eşlerinden '2. ziyaret'

İntihar eden emekli Albay Abdülkerim Kırca’ya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinden sonra, komutan eşleri de sahip çıktı.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un eşi Sevil Başbuğ başta olmak üzere tüm kuvvet komutanlarının eşleri dün öğle saatlerinde Kırca’nin eşi Meriç ve çocukları Ayça ile Gökçe’yi evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Komutan eşlerinin bir saat süren ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. Eşler Meriç Kırca’ya sabır dilerken, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kendilerine yardımcı olunacağını bildirdiler. Bu ziyaret sırasında Kırca’nın evinde gazi derneklerinden yöneticiler de bulunuyordu. Komutan eşleri, Ergenekon davası kapsamında MGK eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın gözaltına alındığı gün de, Kılınç’ın eşi Güney Kılınç’ı ziyaret etmişlerdi. Bir komutan eşi bu ziyareti "dayanışma" olarak tanımlamıştı.



Ziyarete Sevil Başbuğ, Nurdan Koşaner, Işın Ataç, Ayşe Dilek Babaoğlu, Hayriye Jale Işık ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın eşi Ayşe Iğsız katıldı.

