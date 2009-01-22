T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komutan eşlerinden '2. ziyaret'

İntihar eden emekli Albay Abdülkerim Kırca’ya, TSK komuta kademesinden sonra, komutan eşleri de sahip çıktı.

22 Ocak 2009 02:00

İntihar eden emekli Albay Abdülkerim Kırca’ya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesinden sonra, komutan eşleri de sahip çıktı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un eşi Sevil Başbuğ başta olmak üzere tüm kuvvet komutanlarının eşleri dün öğle saatlerinde Kırca’nin eşi Meriç ve çocukları Ayça ile Gökçe’yi evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Komutan eşlerinin bir saat süren ziyareti sırasında duygulu anlar yaşandı. Eşler Meriç Kırca’ya sabır dilerken, her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında kendilerine yardımcı olunacağını bildirdiler. Bu ziyaret sırasında Kırca’nın evinde gazi derneklerinden yöneticiler de bulunuyordu. Komutan eşleri, Ergenekon davası kapsamında MGK eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın gözaltına alındığı gün de, Kılınç’ın eşi Güney Kılınç’ı ziyaret etmişlerdi. Bir komutan eşi bu ziyareti "dayanışma" olarak tanımlamıştı.

Ziyarete Sevil Başbuğ, Nurdan Koşaner, Işın Ataç, Ayşe Dilek Babaoğlu, Hayriye Jale Işık ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın eşi Ayşe Iğsız katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24