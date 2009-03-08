Komutan eşleri Anıtkabir’de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un eşi Sevil Başbuğ'un başkanlığında Ankara'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli eşleri ile TSK personeli kadın sivil memurlar, Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Sevil Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in eşi Nurdan Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç'ın eşi Işın Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu'nun eşi Dilek Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın eşi Hayriye Jale Işık ile Ankara Garnizonu'nda görevli general ve amiral, subay, astsubay, uzman erbaş eşleri ile sivil bayan memurlar, Aslanlı Yol'dan "Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Eşleri" yazılı kızmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde Atatürk'ün kabrine yürüdü. Komutan eşlerinin yakalarına da "beyaz gül" taktıkları dikkati çekti.



Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Sevil Başbuğ, saygı duruşunda bulunulmasının ardından törene katılanlarla Anıtkabir avlusunda fotoğraf çektirdi.



Daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başbuğ, deftere şunları yazdı:



"Yüce Atatürk,



Çağdaş Türk kadınları ve asker eşleri olarak huzurunda bulunmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz.



Kadın haklarının insanlık tarihi boyunca en büyük savunucularından biri olarak örnek uygulamalarınla yücelttiğin Türk kadını, Dünya Kadınlar Günü'nde, ayrıcalıklı konuma sahip olmanın haklı gururunu ve onurunu sayende bugün bir kez daha yaşıyor.



Asırlarca sosyal hayatın dışına itilen kadınlarımıza iade ettiğin onur, Türk kadınının en kıymetli hazinesidir. Çok büyük zorluklara rağmen kadınlarımıza kazandırdığın haklar ile ilke ve devrimlerinden aldığımız ilhamla, en değerli varlığımız olan Cumhuriyete ve onun temel değerlerine sahip çıkmak konusunda bizlere duyduğun güvene layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz.



Minnet ve şükran duyguları içinde huzurunda saygıyla eğiliyoruz.



Ruhun şad olsun."



Sevil Başbuğ ve beraberindekiler daha sonra, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.



Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyaret



Öte yandan, Orgeneral Başbuğ'un eşi Sevil Başbuğ'un başkanlığında kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Işık ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in eşleri, 28 Şubat Cumartesi günü de Büyük Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'deki Anıt Mezarı ile Zübeyde Hanım'a ait anı ve eşyaların bulunduğu köşk ve müzeyi de ziyaret etti.

