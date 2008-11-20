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Komutan Caz Gecesi'ni iptal ettirdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, art arda gelen şehitlerin ardından geceyi iptal ettirdi.

20 Kasım 2008 02:00

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, art arda gelen şehitlerin ardından geceyi iptal ettirdi.

Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası, Ankara Caz Derneği tarafından 13 Kasım'da başlayan ve 4 Aralık'ta sona erecek 12’nci Uluslararası Ankara Caz Festivali'nde bu akşam saat 20.00'de vereceği konseri iptal etti. Art arda gelen şehit haberleri nedeniyle alınan karar nedeniyle Hacettepe Üniversitesi'ndeki "Protokol Konseri" yapılmayacak.

Hv.Bnd. Bnb. Murat Öztürk yönetimindeki yirmi kişilik orkestraya, kontrbascı Murat Ulus ve piyanist Utar Dündar Artun eşlik edecekti.




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