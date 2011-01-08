-KOMUTAN BALANLI'DAN CHRONICLE'A CEVAP İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı, hakkında yazılan makalede gerçek dışı olgulara dayalı iddialara yer verildiği gerekçesiyle Chronicle dergisine düzeltme ve cevap metni gönderdi. Orgeneral Balanlı'nın avukatı Bülent Hayri Acar tarafından, muhatap dergiye gönderilmesi amacıyla Ankara Noterliğine sunulan metinde, derginin 2010 yılı 16. sayısında, ''Yıldızının Parlayacağı Günü Bekliyor'' başlığıyla yayınlanan makalede, Orgeneral Balanlı ve ailesine ait fotoğraflar da kullanılarak gerçekle ilgisi olmayan iddialara yer verildiği belirtildi. Makalede, Bilgin Balanlı veya ailesinin bilgisi ve rızası dahilinde kaleme alındığı izlenimi yaratıldığı, ancak yayınlanması konusunda izin almak amacıyla Balanlı'ya veya aile fertlerine bir başvuruda bulunulmadığı kaydedilen metinde, iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi: ''TSK kuruluş ve kadrosunda Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcılığı makamı 1990-1991 döneminde de bulunmaktaydı. Bu makamda görev yapan ilk ve tek orgeneral müvekkilim değildir. Cumhuriyet mitinglerine ait olduğu ileri sürülen fotoğraf, PKK terör örgütü yandaşlarının bir gösteride Türk bayrağı yakmaları üzerine yurt çapında yapılan 'Bayrağa Saygı' yürüyüşlerinden biri olan ve 25 Mart 2005'te Diyarbakır'da gerçekleştirilen yürüyüşe aittir. Müvekkilimin F-16 pilotu olmamasına rağmen ve teamüllere aykırı olarak bir F-16 üssüne atanması eleştirilmekte ise de 1997-1998 döneminde komutanı olduğu 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 'En Başarılı Üs Komutanlığı' beratını almıştır. 3 Ekim 2008'de Aktütün Karakoluna PKK'lılar tarafından yapılan baskında verilen şehitlerden birinin cenazesi Eskişehir'de kaldırılmıştır. O dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Aydoğan Babaoğlu bu cenaze törenine katılmış, ancak töreni takiben Eskişehir'den ayrılmıştır. Dolayısıyla Babaoğlu'nun cenazeyi müteakip müvekkille golf oynadığı iddiası yersiz ve yanlıştır. Kaldı ki Eskişehir'de o dönemde ve hala golf sahası olmadığı gibi, müvekkilim de golf oynamayı bilmemektedir. Müvekkilimin Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcılığı görevi esnasında Orgeneral Aslan Güner ile anlaşamadığı konusu da gerçeğe aykırıdır.'' Makalede ileri sürülenin aksine Orgeneral Balanlı'nın, bugüne kadarki yaşamında uçuculuk mesleğinin neden olduğu bel, boyun ağrıları ve kulak çınlaması dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamadığı belirtilen metinde, Balanlı'nın 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı döneminde o güne kadar görülmemiş sayıda havacının istifa ettiği iddiasının da yanlış olduğu kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığının izniyle Hava Müzesi'nde havacılık tarihiyle ilgili çalışma yapan Stuart Kline'in Balanlı tarafından yardım gördüğü, hatta dostu olduğu iddiasının da gerçek dışı olduğu ifade edilen metinde, Balanlı'nın Prof. Dr. Celal Şengör ile 17 Ağustos depremi sonrasında Hava Harp Okulu Komutanlığı görevini devralmasının ardından tanıştığı, Şengör'ün tecrübelerinden yararlanılarak olası bir depreme karşı hazırlık faaliyetleri yürütüldüğü, Şengör'ün eşi ve oğluyla ilgili iddiaların da doğru olmadığı bildirildi. Metinde, makalenin, gerçek dışı iddialarla kamuoyunda belirli maksat ve görüşler doğrultusunda Balanlı ile ilgili yanlış kanaat uyandırılmasına yönelik olduğu ve mesleki şeref ve haysiyetini ihlal ettiği belirtildi.