'Komutan Alevilere yardım ettiyse yanlış nerede'

T24- Devlet Bakanı Faruk Çelik, Erzincan iddianamesinde 3’üncü Ordu Komutanı Saldıray Berk’in Alevi köylerine yardım çalışmalarının yer almasını, “Komutan Alevi köylerine yardım etmişse ne yanlışlık var” sözleriyle değerlendirdi.



Çelik, Alevilerin tepkisini çeken iddianamedeki ifadeler ve Alevi açılımı için şöyle konuştu:





Onaylanamaz



Savcının elinde, ne delil var bilemiyorum. Ama genel olarak bizim çalıştaylarımızda da geldiğimiz nokta şudur: Ayrıştırıcı değil birleştirici söylemin zamanı gelmiş, geçmiştir bile. Ortak bir dil geliştirmeliyiz, ayrımcı söylem değil. Şimdi burada eğer savcı bir mezhepsel bakışla iddianamesini hazırlamışsa katılmamız, onaylamamız kesinlikle mümkün değil. Aynı şekilde, komutan da vali de olsa bir kamu görevlisinin ilişkilerini böylesi ayrımcılık üzerine oturtması da büyük yanlıştır.



Uç noktadan bakanları onaylamayız. İkisi de yanlıştır. Kamu görevlisinin işi, vatandaşı bütünleştirmektir. Şimdi burada komutan Alevi köylerine gidip gelmişse, yardım etmişse bunda ne yanlışlık var? Görevi. Ha o köye çok gitmiş, bu köye az gitmiş. O da ayrı, kendi tasarrufu. Bunlar görünür şeyler. Dediğim gibi savcının elinde ne var bilemiyorum. Ama diyorum ki, eğer komutan hata yapmışsa savcı tekrarlamamalıydı. Aynı şeyi karşı taraf için de söylüyorum.



Bütün bu süreçte böylesi konularda hükümetin suçlanmasını da doğru bulmuyorum. Siyaset bu işlemlerin dışında tutulmalı. Biz çalıştayda da bu anlayışla gittik. Öyle şeyler söyleyip, düşünüyoruz ki sonra süreç içinde görüştükçe bunların mümkün olmadığını görüyoruz, ‘Böyle değilmiş’ diyoruz.





Kalıbımı basarım



Hükümet olarak biz ayrımcı bir bakış açısına sahip değiliz, kalıbımı basarım. Problemimiz güven sorunu. Niye bunu yaşıyoruz, aşmalıyız. Bakın yargı üzerinde tartışma var. İşte 367 kararı verirseniz güven gider, sıkıntı oluşur. Yoksa yargıda şöyle bir temizlik yapalım diye bir anlayışımız kesinlikle yok. Bunu, işin içinde olan bir bakan olarak söylüyorum. Önyargılardan kurtulmamız gerek. Çünkü, bütün bu kurumlar, bütün bu görevliler ülke menfaati dışında birşey düşünmüyor ki.





İddianamedeki o ifadeler



Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Erzurum Özel Yetkili İkinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Ergenekon iddianamesinin ekleri arasında ‘3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili değerlendirme’ bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Saldıray Berk, Erzincan ve civarında bulunan Alevi köyleri ile yakından ilgilenmektedir. Bu köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi için ordunun imkanlarını kullanmaktadır. Yaptığı bu faaliyetler dolayısıyla Alevi köyleri ve dedeler tarafından sevilmekte ve kendisine takdir beratları verilmektedir. Saldıray Berk Sünni köylerle ve Sünni liderlerle ilgilenmemektedir. Saldıray Berk’in Alevi köy ve dedeleri ziyaretlerinde hanımefendi her zaman kendisine eşlik etmektedir. Saldıray Berk’in cemevleri ve Alevi köylerine olan ilgisi kendini meşrep olarak Aleviliğe yakın hissetmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.”







