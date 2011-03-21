T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOMUTA VE KONTROL MERKEZİ VURULDU WASHINGTON (A.A)

21 Mart 2011 11:23

-KOMUTA VE KONTROL MERKEZİ VURULDU WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta, Bab ül-Aziziye'deki karargahında çadırının yakınında vurulan idari binada Libya güçlerinin "komuta ve kontrol merkezinin" bulunduğu bildirildi. Adını açıklamak istemeyen bir koalisyon yetkilisi, binanın bundan dolayı imha edildiğini belirterek, "1973 sayılı karar çerçevesinde, Libya halkı için doğrudan tehdit oluşturan ve uçuşa yasak bölge uygulamasını engelleyen hedefleri vurmaya devam ettiklerini" belirtti. Kaddafi rejiminin sözcüsü Musa İbrahim, binanın Kaddafi'yi çadırında ziyaret eden özel konuklar için kullanıldığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta, Bab ül-Aziziye'deki karargahında, çadırının yakınında bulunan üç katlı bir binanın cruise füzesiyle vurulduğu bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24