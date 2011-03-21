-KOMUTA VE KONTROL MERKEZİ VURULDU WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta, Bab ül-Aziziye'deki karargahında çadırının yakınında vurulan idari binada Libya güçlerinin "komuta ve kontrol merkezinin" bulunduğu bildirildi. Adını açıklamak istemeyen bir koalisyon yetkilisi, binanın bundan dolayı imha edildiğini belirterek, "1973 sayılı karar çerçevesinde, Libya halkı için doğrudan tehdit oluşturan ve uçuşa yasak bölge uygulamasını engelleyen hedefleri vurmaya devam ettiklerini" belirtti. Kaddafi rejiminin sözcüsü Musa İbrahim, binanın Kaddafi'yi çadırında ziyaret eden özel konuklar için kullanıldığını, binanın tamamen yıkıldığını söyledi. Muammer Kaddafi'nin başkent Trablus'ta, Bab ül-Aziziye'deki karargahında, çadırının yakınında bulunan üç katlı bir binanın cruise füzesiyle vurulduğu bildirilmişti.