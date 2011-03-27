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Dünya

KOMUTA NATO'DA BRÜKSEL (A.A)

27 Mart 2011 23:42

-KOMUTA NATO'DA BRÜKSEL (A.A) - 27.03.2011 - NATO'nun, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konusundaki kararını tüm yönleriyle uygulamayı kabul ettiği bildirildi.  NATO'dan bir diplomat, NATO'nun, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konusundaki kararını tüm yönleriyle uygulamayı ve hava saldırıları dahil olmak üzere tüm hava operasyonlarının komutasını üstlenmeyi kabul ettiğini söyledi.  Diplomat, bu kararın, bundan böyle Libya'daki tüm askeri operasyonların NATO komutasında olacağı anlamına geldiğini kaydetti.

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