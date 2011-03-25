-KOMUTA MERKEZİNİN İZMİR OLMASI KESİNLEŞTİ BRÜKSEL (A.A) - 25.03.2011 - NATO sözcüleri, Libya'da uçuşa yasak bölgeyi denetleyecek hava harekatın komuta merkezinin İzmir'deki NATO hava üssü olacağını bildirdi. NATO askeri kanadından Albay Geoffrey Booth, NATO Sözcüsü Oana Lungescu ile basına verdiği brifingde, "Hava harekatının komuta merkezi İzmir olarak kesinleşti. Operasyonu yürütecek komutanın hangi ülkeden olacağını bilmiyorum ama NATO tarafından atanacak. Türk, Amerikalı ya da diğer NATO üyelerinden olabilir" dedi. Libya'ya silah ambargosunu icra eden NATO deniz misyonuyla birlikte İzmir komutasındaki hava operasyonunun İtalya'nın Napples kentindeki Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı olacağını belirten Booth, İzmir'in görevi devralmasından itibaren sorumluluklarını yerine getirebilmek için muhtemelen 48 saat hazırlık yapması gerektiğini dile getirdi. Booth, bu süreçte Libya'daki mevcut koalisyon operasyonunu yürütenlerin şu ana dek yapılanlar ve mevcut durum konusunda İzmir'deki NATO komutanlarını bilgilendirmesi gerektiğini anlattı. Albay Booth, Libya üzerinde 7 gün 24 saat uçuşa yasak bölge uygulamasının "yüzlerce değil düzinelerce savaş uçağı" ve minimum 3 AWACS uçağı gerektireceğini ifade etti. NATO sözcüsü Lungescu ise salı günü Londra'da düzenlenecek Libya toplantısında, Libya'daki NATO misyonu konusunda ihtiyaç duyulan "siyasi direktifin" verileceğini söyledi. Lungescu, Londra toplantısının ardından BM Güvenlik Konseyi'nin Libya konusunda aldığı 1973 sayılı kararında öngörülen, sivillerin korunması dahil tüm unsurların NATO sorumluluğuna geçeceğini kaydetti. Sözcü Lungescu, son gelişmelerin ardından NATO Genel Sekreterinin konuştuğu birçok Arap liderin, Libya operasyonunun NATO sorumluluğuna geçecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. Fransa, NATO'nun Arap dünyasındaki olumsuz çağrışımı nedeniyle Libya operasyonunun NATO'ya devrine Arap ülkelerinin karşı çıktığını savunuyordu. Bu arada NATO kaynakları, Londra toplantısının ardından Libya'da koalisyon operasyonunun tamamıyla NATO'ya devredileceğini ve eş zamanlı iki operasyonun söz konusu olmadığını vurguladı.