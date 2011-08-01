-KOMUŞUDA TAKSİCİLER YOL KAPATTI ATİNA (A.A) - 01.08.2011 - Yunanistan'da, Hükümetin piyasaya yeni plakalar sunarak taksi sayısını arttırma kararına tepki göstermek amacıyla 18 Temmuz'da greve giden taksiciler, bugün de protestolarını sürdürdü. Yunan medyası, Ulaştırma Bakanı Yannis Ragusis'in trafik akışında sorunlar yaşanmasına yol açan eylemlerde, plakalara el konulmasını da içeren birtakım uygulamalara gidilmesini öngören kararı sonrasında daha da gerilen ortamda, taksicilerin başkent Atina merkezindeki Bakanlık binasının da bulunduğu, ''Mesogion'' Caddesi'ni ulaşıma kapattıklarını duyurdu. Taksicilerin Ulaştırma Bakanlığı önündeki protestolarını 48 saat sürdürmelerinin beklendiği bildirildi. Diğer yandan, taksicilerin Mora Yarımadası ile anakarayı birbirine bağlayan Rio-Andirio köprüsü girişini de kapattıkları, trafikte mahsur kalan araçların kilometreleri bulan kuyruk oluşturduğu belirtildi. Bu arada, Girit Adası ''Heraklion'' (Kandiye) Havaalanı girişinde de polis ile taksiciler arasında arbede yaşandığı kaydedildi. Taksicilerin, güvenlik birimlerini taş yağmuruna tuttuğu olaylarda, polisin eylemcileri gözyaşartıcı gaz ile dağıttığı bildirildi. Taksici-polis çatışması arasında kalan turistlerin olay yerinden kaçtıkları, taksicilerin Ada limanlarına yanaşan ABD ve Avrupa bandıralı kruvaziyer gemilerinden inen turistlerin otobüslerine binmelerine de engel oldukları açıklandı. Korfu (Kerkira) Adası'nda da deniz ve hava limanlarının taksicilerce bloke edildiği belirtildi. Diğer taraftan, Sisam (Samos) Adası'nda da iktidar, PASOK Partisi Milletvekili Pithagora Vardiku'nun ofisine giren taksicilerin, yumurta attıkları, bilgisayarlara ve mekana zarar verdikleri kaydedildi. Benzeri saldırıların PASOK Yanya ili milletvekilleri Mihali Pandula ile Thanasis İkonomu'nun bürolarına da düzenlendiği, olaylarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.