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Kömürün altında kalan işçi öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Açık Kömür İşletmesi'nde çalıştığı iş makinesini temizlerken üzerine düşen kömür parçalarının altında kalan 42 yaşındaki Ramazan Yalçın hayatını kaybetti

09 Eylül 2017 21:55

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Açık Kömür İşletmesi\'nde çalıştığı iş makinesini temizlerken üzerine düşen kömür parçalarının altında kalan 42 yaşındaki Ramazan Yalçın hayatını kaybetti.
Madende kömür kazısı yapan ve bager adı verilen is makinesinin operatörü Ramazan Yalçın, bir süre kömür kazdıktan sonra makinenin uç kısmındaki kepçeyi temizlemeye başladı. Bu sırada kopan kömür parçaları Yalçın\'ın üzerine düştü.
Olayı gören mesai arkadaşları tarafından kömür yığınının altından çıkarılan Ramazan Yalçın, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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