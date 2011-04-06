-KÖMÜRÜ MADENCİ DEĞİL, MAKİNE KAZACAK ZONGULDAK (A.A) - 06.04.2011 - Zonguldak'ta ocaklarının özelliği gereği emek dayalı üretimin yapıldığı Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK), kömür madenlerinin özelliklerine uygun olduğu öngörülen mekanize sistemlerin ilk kez kullanılması hedefleniyor. Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ta taş kömürü üretiminin başladığı yıl olarak kabul edilen 1848'den bugüne kadar madencinin kazmasıyla üretimin yapıldığı TTK'da, Çek Cumhuriyeti'nden temin edilmesi planlanan ''kazı makinesiyle'' yeni bir dönemin başlaması amaçlanıyor. Yeni mekanize sistemin TTK'da kullanılması durumunda 70-80 madenciyle yapılan işlerin 8-10 işçiyle gerçekleştirilmesinin yanı sıra en fazla yaşanan ölümcül iş kazaları arasındaki göçüğün önlenmesi de planlanıyor. TTK Genel Müdürü Burhan İnan, yaptığı açıklamada, madenlerdeki jeolojik yapıların çok karmaşık olduğunu, emek yoğun çalıştıklarını söyledi. Ocaklarda mekanik sistemlerin kullanılmasına yönelik arayışları doğrultusunda Çek Cumhuriyeti'ne gezide bulunduklarını anlatan İnan, şöyle konuştu: ''Orada bizim damar yapımıza uygun mekanize sistemlerinin olduğunu haber aldık. Çek Cumhuriyeti'nde 2 kez ocağa girdik. Bize uyabileceğimizi düşündüğümüz mekanize sistemleri çalışırken gördük. Bunları imal eden fabrikanın mühendisleriyle konuyu değerlendirdik. Bizim şartlarımıza uyacak kazı makinesini bulduğumuzu düşünüyorum. Jeolojik yapımız bozuk ve karmaşık olduğu için damarlarımızın sürekliliği yok. Bundan dolayı mekanize sistemleri uygulayamıyorsunuz. Çünkü genellikle ağır ve montajı çok uzun zaman alan sistemler var. Bize çok daha hafif ve kolay taşınabilir, kurulabilir ve sökülebilirler lazım. Gördüğümüz kazı makinesi 4 ton ağırlığında. Ocaklarda nakli mümkün ağırlıklar bunlar.'' -''8-10 İŞÇİ YETERLİ''- İnan, ilgili firmanın mühendislerini, uygulamayı yapan maden ve makine mühendislerini kuruma davet ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Nisan ayının son haftasında onları bekliyoruz. Daha sonra bu projeyi geliştirmek üzere çalışmalara devam edeceğiz. İlk defa havzada başarabilirsek mekanik sistemler kullanılacak. Özellikle dik damarlarda mekanizma sistemle kömür üretmeyi hedefliyoruz. 70-80 işçinin üretimini 8-10 kişiyle yapabileceğiz. Bizim 3 vardiyada bir ocakta 180-200 işçimiz var. Onlar 30 kişiyle üretim yapıyorlar. Bu yıl 2 milyon 200 bin ton kömür üretimi hedefledik. Ancak bunlar işçi sayısıyla ilgili rakamlar. Bir taraftan da sürekli emekliliğimiz var. İş gücümüz zayıflıyor. Hedef iyi ama gerçekleştirmek için uğraşacağız. Makineyi adapte edebildiğimizde kişi başına üretimler artacaktır.'' Makinenin 900 bin ton üretimde kendisini amorti ettiğini işaret eden İnan, ''Makineyi alırsak ilk kez Amasra ve Kozlu Müessese Müdürlüğü ocağında kullanacağız. Bu sistemin faaliyete geçmesi işçilerimiz için risk oluşturmuyor. İşçiye üretim dışında da her zaman ihtiyacımız var. Yer altında galerilerin bakımları, farklı sanatlarda ve hazırlık işlerinde madencilerimiz çalışacaklar'' diye konuştu. TTK Genel Müdürü İnan, makine sisteminin kullanıldığı ocaklarda iş kazasının en düşük seviyede gerçekleştiğini belirterek, ''Ağaç tahkimat yerine tavanı tamamen örten her biri 60 ton civarında yük tutan tavan tahkimatı kullanılıyor. Sistemle çalışan insanlar tavan taşını görmüyor. Böylece de göçük yaşanmıyor. Makineler iş güvenliği ve özellikle göçük konusunda son derece elverişlidir'' dedi.