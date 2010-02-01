Kömürü gaza çevirecekler

T24- Zorlu Enerji Grubu, Kömür Gazlaştırma Teknolojisine Dayalı Elektrik Üretim Pilot Tesisi kuracak.







Zorlu'dan yapılan açıklamaya göre, grubun TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) işbirliği kapsamında TEYDEB, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ye 9 milyon lira değerindeki tesisin AR-GE çalışmaları için faizsiz olarak 1,5 milyon lira kaynak ve araştırma desteği sağlayacak.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Zorlu Enerji Grubu Türkiye;de bir ilki gerçekleştiriyor. Zorlu Enerji Grubu, kömür gazlaştırma teknolojisine dayalı elektrik üretimine yönelik AR-GE çalışmaları ile kömürün çevreye olan zararlı etkisini minimuma indirmeyi hedefliyor. Tesislerde yapılacak AR-GE çalışmaları ile kömür, kısmi yanmayla gaz haline getirilecek ve elde edilen gazın temizlenmesiyle içindeki zehir ve partiküller tutulacak. Böylelikle elde edilen kömür gazı, doğal gaz gibi temiz ve çevreye zarar vermeyen bir hale getirilecek.



Zorlu Enerji Grubu tarafından kurulacak elektrik üretimi pilot tesisinde kömür gazlaştırma işlemi, akışkan yatak gazlaştırma teknolojisiyle yapılıyor. 2MW kapasiteye sahip olacak tesisteki çalışmalar, TÜBİTAK MAM;dan 15 ve Zorlu Enerjiden 9 olmak üzere toplam 24 kişilik bir ekiple yürütülecek.



Kömür gazlaştırma teknolojisine dayalı elektrik üretimi, dünyada ağırlıklı olarak ABD, Almanya, Japonya, Avusturya, Danimarka ve Hollanda'da uygulanıyor.”



Zorlu Enerji Grubu Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Topuz, bu projenin, yerli kömür kaynaklarının çevre dostu olarak değerlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Gökmen Topuz, kömür gazlaştırma teknolojisine dayalı enerji üretim pilot tesisinin, kömürün çevreye verdiği zararı yok ederek enerjinin verimli kullanılmasına yönelik gerçekleştirilecek diğer çalışmalara öncülük edeceğini belirtti.



Topuz, inşasına 2010 yılı sonunda başlanacak tesisi, 2011 yılı sonunda faaliyete geçirmeyi planladıklarını açıkladı.