Kömürlüğü yandı, 12,5 yıl hapis cezası aldı

Şırnak’ta göstericilerin molotof hazırlarken evinin kömürlüğünü yaktığı iddia edilen 22 yaşındaki Suzan Güler, ’terör örgütüne silah sağlama’ suçundan 12.5 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Yangın nedeniyle itfaiyeyi aradığını söyleyen Güler’in telefon kayıtlarının araştırılması talebi, mahkemece reddedildi. Kömürlükte ele geçirilen molotofların üzerinde yapılan incelemede de Suzan Güler’in parmak izine rastlanmadı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan ve Ebubekir Karatoprak'ın haberine göre, Roboski katliamının birinci yıldönümünde, Şırnak şehir merkezinde eylemler yapıldı. Molotof kokteylinin kullanıldığı eylemle iligili, bir evin kömürlüğünde molotof ve bomba düzeneği hazırlandığı istihbaratı üzerine operasyon yapıldı. Ancak polisin operasyona gittiği kömürlükte yangın çıktı. İtfaiye olaya müdahale etti. Kömürlüğün ait olduğu evde ailesiyle oturan ve Şırnak’ta tuhafiye dükkanı işleten Suzan Güler gözaltına alındı. Polis kömürlükte çok sayıda boş şişe ele geçirdi.

İfadesinde yangını söndürmeye polislerin de yardımcı olduğunu belirten Suzan Güler, bu şişeleri mahallenin çocukları S.Ö., R.B. ve M.A.’nın getirmiş olabileceğini iddia ederek, "Bu kişiler olay günü evimizin yakınında geziyordu. Bir hafta önce de işyerimin çevresinde gördüm.Ne yaptıklarını sorduğumda, ’Roboski’ye hazırlık yapıyoruz’ dediler. Olay günü evde sofra bezini silkelerken, bu kişilerin ellerinde torbalar ve iki kova ile komşumuzun bodrumuna girdiklerini gördüm. Molotof şişeleri ile benim ilgim yok" dedi.

Çiğköfte istemesi şifreli mesaj sayıldı

Soruşturma kapsamında Suzan Güler’in geçmişe dönük telefon kayıtları da incelendi. İncelemede Güler’in bir arkadaşından çiğköfte istemesine ilişkin SMS kaydı tespit edildi. Çiğköftenin şifreli bir mesaj olduğu ihtimali üzerine ifadesi alınan Güler, "Orada arkadaşımdan çifköfte istedim. Arkadaşım Atatürk Parkı’nda çalışıyordu. Arkadaşımı yemeğe çağırınca, gelince çifköfte getirmesini istedim" dedi.

Molotof şişelerinde parmak izleri bulunmadı

Polis alınan ifadenin ardından Suzan Güler’e evlerinin çevresinde gördüğü kişilerin fotoğraflarını gösterdi. Güler şüpheli 3 kişiyi teşhis etti. Soruşturma kapsamında kömürlükte ele geçirilen molotof şişelerinin üzerinde de parmak izi incelemesi yapıldı. Yapılan incelemede şişelerin hiç birinden Suzan Güler’e ait parmak izine rastlanmadı. Kriminal Polis Laboratuvarı’nda hazırlanan raporda da Güler’in elinde yangın artığı izine rastlanmadığı belirtildi.

Suzan Güler, üç gün gözaltında kaldıktan sonra sevk edildiği Şırnak Sulh Ceza Mahkemesi’nde ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ’Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma’ iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanıp Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne gönderilen fezlekede, Suzan Güler için hapis cezası istendi.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında Güler, yangın için itfaiyeyi aradığını belirterek, "Daha sonra itfaiye ve polis birlikte geldiler. Ben onlar gelene kadar dışarıda bekledim. Polisler geldiğinde kesinlikle elimde molotof yoktu. Sadece yangını söndürmek için elimde hortum vardı" dedi.

Olay günü yangının çıktığı yere giden polislerin de talimatla ifadeleri alındı. Tanık polisler, olay yerine gittikleri sırada itfaiyeyi kendilerinin çağırdığını söyledi. Bunun üzerine sanık avukatı İdris Tanış, itfaiyeyi Suzan Güler’in aradığını belirterek, Şırnak İtfaiyesi’nden telefon kayıtlarının istenmesini talep etti. Sanık avukatının, telefon kayıtlarının istenmesi konusunda ısrarcı olması üzerine, mahkeme telefon kayıtlarının dosyaya yeni bir şey katmayacağını belirterek, talebi reddetti.



12.5 yıl hapis cezası verildi



Davanın karar duruşmasında savunma yapan avukat İdris Tanış, dosyada sadece polisin tuttuğu bir tutanak olduğunu belirterek, "Soruşturmada müvekkilin el izleri alınmış, ancak bir delil elde edilememiştir. Müvekkil kendisi itfaiyeyi aramıştır. Ancak polisler kendilerinin çağırdığını söylemiştir. Bu doğru değildir" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık Suzan Güler’e ’Terör örgütüne silah sağlama’ suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Güler’in cezası yargılama sürecindeki davranışları olumlu olduğundan indirim uygulanarak 12.5 yıla indirdi. Sanık avukatı İdris Tanış, kararı temyiz edeceklerini söyledi.