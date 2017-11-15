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Kömür yardımı için vali yardımcısının odasına giren kadın 'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı

"Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır"

15 Kasım 2017 18:38

Kırıkkale'de, Vali Yardımcısı Ayhan Özkan'ı ziyaret eden Hüsne Keser (82),  'halı kirlenmesin' diye ayakkabılarını odaya girişte çıkardı.

Kömür yardımı talebini iletmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu Vali Yarıdmcısı Özkan'ın makamına giden Keser, ayakkabılarını odanın girişinde çıkarıp, çoraplarıyla halıya basarak koltuğa oturdu.

Vali Yardımcısı Özkan, Hüsne Keser'in ayakkabılarının altının temiz olmasına ve ısrarla çıkarmamasını söylemesine rağmen çoraplarıyla halıya bastığını söyledi. Özkan, şöyle konuştu:

"Yerde halıyı görünce, 'Temiz halıya basmaya kıyamam' diyerek ayakkabısını çıkardı. Israrım üzerine, 'Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır' dedi. 'Temiz yerlere ayakkabı çıkarılarak girilir' dedi. Çıkarmaması için ısrar etmeme ve ayakkabısı temiz olmasına rağmen çıkardı. Düşüncesi ve nezaketi nedeniyle biz de kendisine teşekkür ettik. Kömür için de kendisine yardımcı olacağız."

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KırıkkaleHüsne Keserkömür yardımıAyhan Özkan

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