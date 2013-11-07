2013-2014 döneminde de iki milyon ton kömür dağıtılacak

AKP'nin seçim yatırımı olduğu iddiasıyla eleştirilen kömür yardımı, önümüzdeki yıl da devam edecek. Dar gelirli ailelere son on yılda yaklaşık on beş ton kömür yardımı yapan AKP hükümetleri, 2013-2014 döneminde de iki milyon ton kömür dağıtacak.

Radikal gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, hükümetin 2014 programında dar gelirli ailelere ne kadarlık kömür yardımı yapılacağına ilişkin bilgilere yer verildi. Programda, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından temin edilen kömürlerin ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılması uygulamasının 2013’te de sürdüğü belirtilerek, 2013 ve 2014’te bu kapsamda yıllık yaklaşık 2 milyon ton kömür temin edileceğinin tahmin edildiği kaydedildi. TKİ’nin verilerine göre 2003’te başlayan kömür yardımı çerçevesinde 2012 sonuna kadar 15 milyon 215 bin ton kömür dağıtılırken, ortalamada 1 milyon 845 bin 813 aile bu yardımdan yararlandı. Uygulamanın ilk başladığı yıl olan 2003’te yaklaşık 1 milyon aileye 662 bin ton kömür yardımı yapılmıştı. 2004’te 1 milyon tona çıkan kömür yardımı, yıllar itibariyle arttı.

Kömür yardımı yapılan aile sayısı da 2 milyonu geçti. Yardımın ilk başladığı yıl 1 milyon civarında aileye yardım yapılırken, 2008 yılında yardım yapılan aile sayısı 2 milyon 57 bin civarına çıktı. 2009 yılında 2 milyon 227 bin aileye yardım yapılırken, 2010’da 2 milyon 76 bin, 2011 yılında da 2 milyon 28 bin ve 2012 yılında da 2 milyon 18 bin aileye kömür dağıtıldı.