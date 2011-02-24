-KÖMÜR SOBASI BİR AİLEYİ YOK ETTİ İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Küçükçekmece'de yattıkları odadaki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 3 yaşındaki çocukları hayatlarını kaybetti. Mehmet Akif Mahallesi Sembol Sokak 18 numaradaki 5 katlı binadaki dubleks dairede oturan Ahmet Ünsal (27), eşi Fadime Ünsal (21) ve 3 yaşındaki çocukları Mehmet Ünsal, Ahmet Ünsal'ın aynı dairenin üst katını kullanan kardeşi Hasan Ünsal tarafından baygın halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ünsal ve Fadime Ünsal'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekibinin ambulansla İstanbul Hospital'e kaldırdığı Mehmet Ünsal da burada yaşamını yitirdi. Ünsal ailesinin 3 yıldır kiracı olarak bu evde yaşadığı, dairelerinde doğalgaz olduğu halde kömür sobası kullandıkları ve yattıkları odadaki bu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri öğrenildi. Güvenlik kuvvetlerinin evde başlattıkları inceleme çalışması devam ediyor.