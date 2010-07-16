-KÖMÜR OCAĞINDA ZEHİRLENME: 2 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A) - 16.07.2010 - Zonguldak'ın Gelik beldesinde kaçak olduğu belirtilen kömür ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 işçi öldü, gazdan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Dağbaca Mahallesi'nde, sahibinin kimliği henüz belirlenemeyen kaçak kömür ocağında üretim işçisi olarak çalışan Muharrem Balta'dan bir süre haber alamayan diğer işçiler Serkan Demiro ve İbrahim Zengin, arkadaşlarına bakmak için eksi 150 koduna indi. Balta'nın hareketsiz yerde yattığını fark eden Demiro ve Zengin, durumu ocakta ustabaşı olarak çalışan Rasim Akgül'e bildirdi. Balta'yı olduğu yerden dışarıya çıkarmaya çalışan Demiro ve Zengin de gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Ustabaşı ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ocaktan çıkarılan Balta, Demiro ve Zengin, 112 Acil Servis ambulansı yolun bozuk olmasından dolayı olay yerine çıkamayınca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracıyla Gelik beldesine götürüldü. Buradan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Balta ve Demiro yaşamını yitirdi, Zengin ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı.