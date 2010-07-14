-KÖMÜR OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ KÜTAHYA (A.A) - 14.07.2010 - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, özel şirkete ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gökler beldesindeki ocakta kömür çıkarılması için dinamit patlatıldığı sırada işçilerden Abdullah Ulutürk (35), başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Uşak Devlet Hastanesine sevk edilen Ulutürk, kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülüyor.