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Kömür ocağında göçük; bir işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor

30 Haziran 2017 17:08

Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki Bağlar mevkiinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Ocak içerisinde çalışan işçilerden Bahattin Camgöz, meydana gelen göçüğün altında kalarak ağır yaralandı. Camgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler bel kısmına kadar tavandan dökülen toprak kütlesinin altında kalan Camgöz'ü 1 saatlik bir çalışma sonucu çıkarabildi. Camgöz, olay yerindeki ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Camgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Camgöz'ün hayatını kaybetmesi, arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

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