-KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 YARALI NEVŞEHİR (A.A) - 22.05.2011 - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kömür ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gülşehir'in Dadağı köyünde, özel bir firma tarafından işletilen linyit kömürü ocağında, yerin yaklaşık 130 metre altında çalışma yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışan işçiler Turhan Demir (49) ve Mehmet Çoban (40), göçük sırasında yaralandı. Diğer işçiler tarafından ocaktan çıkarılan Demir ve Çoban, çağrılan ambulansla Nevşehir Dr. Şevki Atasagun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.