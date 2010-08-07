-KÖMÜR MADENİNDEKİ İŞÇİLERDEN HALA HABER ALINAMIYOR EDİRNE (A.A) - 08.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki madende çıkan yangın sonucu yerin bin 20 metre altında mahsur kalan üç maden işçisinden 12 saattir haber alınamıyor. Kale Madencilik Şirketine ait Küçükdoğanca Köyündeki ocakta dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen yangın sonrası yerin 1020 metre altında mahsur kalan Yunus Aktaş, Halil Açıkgöz ve Volkan Hamarat'ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibindeki Mühendis Cüneyt Yamudi, kurtarma çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Ocakta demir kesilirken kabloların tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale ederken ''soğuma ve ısınma olaylarının'' gerçekleştiğini anlatan Yamudi, şöyle devam etti: ''Soğutuyorsunuz bir süre sonra tekrar ısınma oluyor. 6-7 metrelik bir göçüğümüz var. Göçük 850'nci metrelerde işçiler ise bin 20'nci metrede bulunuyor. Göçüğün sebebi bir patlama değil. Isınma ve soğumadan kaynaklanıyor. Açıktaki yangına müdahale etmek için soğutma yapmak zorundayız. Bu soğutma sırasında da göçük oluşmuştur. Arkadaşlara ulaşmak için zaman veremeyiz. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Zonguldak'ta da kurtarma çalışmaları günler almıştı. O nedenle saat, zaman veremiyoruz. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Biraz önce mahsur kalan işçilerin borulara vurduğu söylenmişti. Ben aşağıdaydım demire yukarıdan vuruldu. Ben de aşağıdan vurdum. Oradaki arkadaşım benim vurduğumu işçilerin verdiği bir cevap olarak anlamış. Yani arkadaşlardan 13.00'den sonra hiç bir haber alamadık.'' Kale Madencilik Şirketinin Maden Mühendisi Şükrü Kazankaya da yangının demir kesilirken çıktığını belirtti. Madencilerin bulunduğu bölgeye sürekli olarak kompresörle hava vermeye devam edilirken yangını söndürmek için de ocağa su basılıyor. Olay sonrası bölgeye gelen bir çok kişide kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Maden ocağı önünde iki ambulans ve sağlık ekibi hazır bekletiliyor. Ocakta mahsur kalan işçilerden Kütahyalı Halil Açıkgöz'ün emekliliğine bir ay kaldığı, Yunus Akbaş'ın Karabük Yeniceli, Volkan Hamarat'ın ise Zonguldak Gökçebeyli olduğu öğrenildi.