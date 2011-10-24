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Ekonomi

Kömür gönderiliyor ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 18:36

-Kömür gönderiliyor ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, deprem bölgesine günlük 100 kamyon, yani 2 bin ton kömür göndermeye başladıklarını, bölgede arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan yerlere armatür ve projektörler gönderildiğini bildirdi. Yıldız, Van'ın yüzde 95'ine elektrik verilmiş durumda olduğunu, şehir şebekelerinde problem olmadığını, güvenli ve arama-kurtarma çalışmalarına engel olmayacak şekilde kalan kısımlara da elektrik sağlanması çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Erciş'te TEDAŞ'ın 15 ayrı ekip ve toplam 100 personelle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Yıldız, şu açıklamalarda bulundu: ''İlçe merkezinin yüzde 40'ına elektrik verdik. Arama-kurtarma çalışmalarından dolayı bazı yerlere elektrik veremiyoruz. Bugün saat 17.00 itibariyle ilçe merkezinin yüzde 55'ine elektrik sağlamış olacağız. Bu süreçte, güvenlik nedeniyle kontrollü bir şekilde elektrik vermeye devam edeceğiz. Erciş'te çevre illerden getirdiğimiz projektörü de olan 17 jeneratör ihtiyaç duyulan yerlere veriliyor. Arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç olan yerlere armatür ve projektörler gönderildi. İlçede kurulan iki çadırkente verdiğimiz birer trafo ile çadırkentlerin elektriği sağlandı.'' Erciş'teki hastanenin arızalı olan jeneratörünün de onarıldığını belirten Bakan Yıldız, yeni bir 90 kilovoltluk jeneratörün de bölgeye gönderildiğini ve hastanede elektrik sıkıntısı bulunmadığını vurguladı.

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