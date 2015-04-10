Komünizm ve Nazi propagandasına yasak

Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edilen yasa tasarısı eski komünist

rejimi suçlu olarak

ilan ederken, devlet terörü politikası ve Nazizm kınandı.

Yasa ayrıca, Nazi ve komünist rejimlerin suç teşkil eden karakterlerinin kamuoyunda

inkâr edilmesini de yasakladı.

Ayrıca bu rejimlere ait sembollerin üretimi, yayılması ve kamuoyunda kullanılması da

yasak. Sadece eğitim ya da bilim amacıyla kullanılması ya da mezarlıklarda

bulundurulması istisna olarak

nitelendirildi.

Yasanın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından imzalanması gerekiyor.

Bu yasa, eski komünist liderlerin heykellerinin, o döneme ait marşların ve bayrakların

da yasaklanması anlamına geliyor. Ayrıca firmaların da komünist liderlerin adını

kullanması ya da onların faaliyetlerine atıfta bulunması da yasak kapsamında. 1917

Bolşevik Devrimi de bu kapsamda.

Yasanın ihlal edilmesi durumunda 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.