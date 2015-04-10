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Dünya
Deutsche Welle

Komünizm ve Nazi propagandasına yasak

Ukrayna Parlamentosu, “totaliter komünist ve Nazi rejimlerini” kınayan ve ilgili sembolleri ve propagandayı yasaklayan tasarıyı kabul etti.

10 Nisan 2015 13:31

Ukrayna Parlamentosu'nda kabul edilen yasa tasarısı eski komünist
rejimi suçlu olarak
ilan ederken, devlet terörü politikası ve Nazizm kınandı.
Yasa ayrıca, Nazi ve komünist rejimlerin suç teşkil eden karakterlerinin kamuoyunda
inkâr edilmesini de yasakladı.
Ayrıca bu rejimlere ait sembollerin üretimi, yayılması ve kamuoyunda kullanılması da
yasak. Sadece eğitim ya da bilim amacıyla kullanılması ya da mezarlıklarda
bulundurulması istisna olarak
nitelendirildi.
Yasanın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından imzalanması gerekiyor.
Bu yasa, eski komünist liderlerin heykellerinin, o döneme ait marşların ve bayrakların
da yasaklanması anlamına geliyor. Ayrıca firmaların da komünist liderlerin adını
kullanması ya da onların faaliyetlerine atıfta bulunması da yasak kapsamında. 1917
Bolşevik Devrimi de bu kapsamda.
Yasanın ihlal edilmesi durumunda 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Ukrayna ParlamentosuNaziParlamentosuNazizmUkrayna Devlet Başkanı Petro PoroşenkoBolşevikDevrimiDeutsche Welle Türkçe Interfax/AFP/DW BS/HS

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