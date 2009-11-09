'Komünist' ürünler moda oldu

Trabant arabalara ilgi büyük



Sovyetler döneminde girişi bölgeye yasak olan dünyaca ünlü markalara özlem duyan Doğu Avrupa şimdi ‘komünist’ ürünlere rağbet gösteriyor.Bu durum, araştırmacılara göre Doğu Avrupalıların bir anlamda zamanı geri döndürme isteğinden kaynaklanıyor. Yaşlılar bir tür nostalji yaşarken, gençler de ailelerinin komünist dönemdeki yaşamlarına duyduğu merakı böylelikle giderebiliyor.Doğu Avrupa’daki bu eğilimle birçok eski marka, market raflarında yerini almaya başladı. Frania marka çamaşır makineleri, Szerencsi çikolatalar, Trabant otomobiller büyük rağbet gören ürünler arasında. 1960-1970 yıllarında Polonyalı ev kadınlarının rüyalarını süsleyen Frania bulaşık makineleri, otomatik makinelerin piyasa hâkimiyetine rağmen yılda ortalama 400 bin satışa ulaşıyor. Komünist dönemin ünlü araba markaları Trabant ve Fiat 126’lar da büyük ilgi gören ürünler arasında.Romanya’daysa Dacia otomobillere rağbet var. 27 yaşındaki Budapeşteli Tamas Pickarczyk, “Bunlar bana çocukluğumu hatırlatıyor. Mars marka çikolatadansa Szerencsi çikolatalarını tercih ederim” diyor. Doğu Avrupalılara göre bu ürünlerin kalitesinin düşük olduğu aşikâr ancak yaydıkları nostalji havası insanlar için çok değerli.