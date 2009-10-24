Komünist parti üyelerine 'hayat kadını' uyarısı

Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi, parti üyelerini hayat kadınlarıyla ilişkide bulunmamaları veya 'bayağı eğlence yerlerinde' dolaşmamaları konusunda uyarıp aksi takdirde disiplin cezalarına çarptırılacaklarını açıkladı.



Uyarı, fahişelerle ilişkisi veya metresi bulunan bazı parti yetkilileriyle ilgili suç ve rüşvet soruşturmaları çerçevesinde yapıldı. Uyarıya imza atan politbüro üyesi Li Yüençao’nun bildiriyi, son zamanlarda adı skandala karışan bazı parti üyelerinin hayat kadınlarıyla ilişkisi bulunduğunu tespit edince hazırladığı sanılıyor.