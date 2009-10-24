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Dünya

Komünist parti üyelerine 'hayat kadını' uyarısı

ÇKP yönetimi, üyelerini hayat kadınlarıyla ilişkide bulunmamaları, 'bayağı eğlence yerlerinde' dolaşmamaları konusunda uyardı.

24 Ekim 2009 03:00

Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi, parti üyelerini hayat kadınlarıyla ilişkide bulunmamaları veya 'bayağı eğlence yerlerinde' dolaşmamaları konusunda uyarıp aksi takdirde disiplin cezalarına çarptırılacaklarını açıkladı.

Uyarı, fahişelerle ilişkisi veya metresi bulunan bazı parti yetkilileriyle ilgili suç ve rüşvet soruşturmaları çerçevesinde yapıldı. Uyarıya imza atan politbüro üyesi Li Yüençao’nun bildiriyi, son zamanlarda adı skandala karışan bazı parti üyelerinin hayat kadınlarıyla ilişkisi bulunduğunu tespit edince hazırladığı sanılıyor.

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