'Komünist Ovacık'ın organik ürünleri ABD ve İngiltere yolunda

Tunceli Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun öncülüğünde kurulan kooperatifte köylülerin ürettiği organik ürünlerin, ABD ve İngiltere'ye ihracına başlandı.



Ovacık'ta kurulan kooperatifte köylülerin ürettiği organik nohut, kuru fasulye ve bala yurt dışından da talep gelmeye başladı. Tunceli'den Türkiye'deki birçok kente de gönderilen ürünlerin ilk parti ihracatı İngiltere ve ABD'ye yapıldı.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 7 tonluk ihracat yaptıklarını belirterek şöyle dedi:



"Bu ürünlerimizi tanıtma amaçlı, kısa vadede bu kadar gönderdik ama büyük talep olduğunu biliyoruz. Şu an İngiltere, küçük bir miktar da Amerika'ya bu ürünler gönderiliyor. Oradaki genel duruma göre arkadaşlara ürünlerimizi yollayacağız. Buradaki ürünlerin birçoğu bu ülkede küçücük bir çevrede kaldı. Son süreçte ürünlerimiz tüm şehirlere yayılmaya başladı, yoğun bir talep var. Bu durum bize keyif veriyor. Öyle ki buradan artık dünyanın birçok yerine burada üretilen organik ürünlerimizi yollamaya başladık. Özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun talep var. Önümüzdeki dönem daha fazla organik ürün üreterek Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Bugün ABD ve İngiltere'ye 6-7 ton ürün gönderiyoruz fakat bu rakam artacaktır."



Tunceli'nin organik ürünlerini Avrupa'da tanıtmanın başarılı bir iş olduğunu anlatan Başkan Maçoğlu, "ABD ve İngiltere'ye gönderilecek balların bizim tarafımızdan analizi yapıldı. Polen değeri 1200. Türkiye'nin en kaliteli balı ve Türkiye'nin en iyi organik kuru fasulye ile nohutunu bizler üretiyoruz ve hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlıyoruz. Türkiye'de bu polen değerinde bal yok denecek kadar az. Şimdiye kadar ürettiklerimizi bütün Türkiye'ye gönderiyorduk, şimdi bu halkın ürettiklerini sınırlar ötesine göndermek bize enerji veriyor" diye konuştu.