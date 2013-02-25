Komünist Manifesto'ya YÖK soruşturması

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Seydi Çelik hakkında dersinde Karl Marks ve Friedrich Engels’in Komünist Manifesto'su ile ilgili ödev vermesi üzerine soruşturma açıldı.

YÖK tarafından açılan soruşturmanın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan bir öğrenci tarafından şikayet dilekçesi verilmesi üzerine açıldığı belirtiliyor. YÖK şikayet sebepleri olarak da şunlar gösterdi; “Dersinde ödev olarak Komünist Manifesto kitabını okutması ve bu zihniyette film ve belgeseller izlettirmesi.”

Bilimsel ve akademik alana müdahale unsuru taşıyan YÖK soruşturmasını kınayanlar ise Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik’in yanında olduklarını göstermek için imza kampanyası başlattı.