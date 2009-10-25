Bursa Başsavcılığı'nın ESP'liler hakkında, yasadışı örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle açtığı davanın iddianamesinde yasal gösteriler ve 'Komünist Manifesto' 'delil' sayıldı.

Bursa’da yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti’nin (MKLP) legal alan faaliyetlerini yürüttüleri iddiasıyla Ezilenlerni Sosyalist Platformu (EPS) üyesi 46 kişiye açılan davanın gerekçeleri ilginç: DTP kapatma davasını protesto etmek, 1 Mayıs, Nevruz ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılmak, SSK İl Müdürlüğü önünde “Sendikasız, sigortasız çalışmayacağız” diye açıklama yapmak ve ırkçılığa karşı müzikli dinleti düzenlemek. Karl Marks ve Friedrick Engels’in Komünist Manifestosu da örgüt üyeliğine kanıt sayıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı MLKP ile bağlantılı oldukları iddiasıyla geçen yıl ESP’ye yönelik bir soruşturma başlattı. 24 Aralık 2008’de yapılan ilk operasyonda 10’u aşkın kişi gözaltına alındı ve daha sonra Bursa ESP Temsilcisi Serpil Aslan tutuklandı. Arslan’ın tutuklanmasını 26 ve 27 Aralık 2008 ile 5 Şubat 2009’da protesto eden ESP’lilere ikinci operasyon geldi. 30’dan fazla kişi gözaltına alınırken, “Arslan serbest bırakılsın” diyen Veli Görgün tutuklandı.

Her türlü protesto kanıt sayıldı

Başsavcılık; biri firari 46 sanık hakkında, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası’ndan dava açtı. İddianamede; ESP’lilerin izinli ve demokratik eylemleri, basın açıklamaları ‘örgüt eylemi’ sayıldı. İşte bunlardan bazıları:

* ‘Hayata Dönüş’ ve Ulucanlar Cezaevi operasyonlarını protesto etmek

* DTP’lilerin gözaltına alınmasını ve DTP kapatması davasını basın açıklamasıyla protesto etmek.



* Santral Garajı önünde 8 Mart 2006’da yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına katılmak.

* Gazi Mahallesi olaylarının yıldönümünde açıklama yaparak, “Gazi’nin, Beyazıt’ın, Halepçe’nin hesabı sorulacak” diye slogan atmak.

* Gökdere Meydanı’nda üç yıl art arda yapılan Nevruz Miting’ne katılmak, “Biji Newroz, biji sosyalizm” diye slogan atmak.

* 1 Mayıs Miting’ine katılıp “Genel grev genel direniş” pankartı açmak.



* Çalışma Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önünde “Sendikasız, sigortasız, kölece çalışmayacağız” diye açıklama yapmak.

* Filistin’e destek verip İsrail’in saldırılarını protesto etmek.

* Kaplıkaya Cuma Pazar Yeri’nde ‘Irkçılığa, Şovenizme, Militarizme Karşı Kültürler Buluşuyor’ adlı müzikli etkinlik düzenlemek; ‘Halklar Kucaklaşıyor’ ve ‘Yaşasın Halklarını Kardeşliği’ diye pankartlar açmak.

* Ergenekon’u protesto edip “Güngören katliamının sorumlusu

kontrgerilla” diye açıklama yapmak; ‘kontgerillanın kitle katliamlarını ve öldürdüğü aydınları’ anmak

* “12 Mart’tan 12 Eylül’e darbeciler yargılansın” ve “Mehmet Ağar tutuklansın” diye açıklama yapmak.

Bu arada, operasyonlarda ne bir silah ne de patlayıcı bulundu. Savcılığın, ‘kanıtlar’ listesinin çoğunu gazete, dergi, kitap, broşür ve CD’ler oluşturuyor. Bazıları şöyle:

* ‘Yeşil Bursa - Kızıl Bursa’ yazılı defter

* Kırıklar F Tipi Cezaevi okuma notları

* Özgür Gençlik dergisi ve Atılım gazetesi sayıları

* Brezilyalı eğitmen Paulo Freire’nin kaleme aldığı ‘Ezilenlerin Pedagojisi’ adlı kitap

* Üzerinde Deniz Gezmiş ve Che Guevara’nın fotoğraflarının bulunduğu Liseli Öğrenci Birliği’nin bildirisi

* Karl Marks ve Friedrich Engels’e ait ‘Komünist Manifesto’

Haklarında 10 yıl hapis isteniyor

Haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istenen 46 sanıklı Bursa ESP Davası’nın ilk duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Ekim’de görülecek.

Bu arada; Adana, Mersin ve Hatay’da, yine MLKP’in legal alan faaliyetlerini yürüttükleri iddiasıyla sekizi tutuklu 22 şüpheli hakkında açılan davada 53 demokratik eylem, etkinlik ve açıklama ‘örgütsel suç’ sayılmıştı. Şüphelilere yöneltilen ‘suçlar’ şöyleydi: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı ve krizi protesto etmek, işçi kurultayına ve 1 Mayıs’a katılmak, Kahramanmaraş katliamını ve öldürülen AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink anmak, ‘Darbelere Karşı Demokrasi Mitingi’ne katılmak... ‘Ele geçirilen’ delillerse, ‘suçlar’ kadar şaşırtıcıydı: “Che Guevara isimli teröristin hayatını anlatan film, Lenin işlemeli duvar halısı, ‘kuş gribi’ bildirisi, altı düdük, beş salsa aleti, dört zilli tef...