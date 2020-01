Komünist başkan Roboski'nin camisini onaracak

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı, Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu, 34 kişinin hava saldırısında hayatını kaybettiği Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı Köyü'ndeki caminin onarımını üstlendiğini açıkladı.

Uludere İlçesi'ne bağlı Gülyazı Köy Muhtarı Suat Encü'nün kendisine yazdığı bir mektupta, cami onarımını talep etmesi üzerine böyle bir girişimde bulunduğunu anlatan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Alevi ve komünist bir belediye başkanı olarak camiyi onaracaklarını anlattı.

Ovacık Belediyesi'nin kısıtlı imkânlarından ötürü, cami onarımı için Avusturya'da yaşayan Tuncelilerden destek aldığını kaydeden Başkan Maçoğlu, şunları söyledi: "Roboski Köyü Muhtarı Suat Encü, bana bir mektup gönderdi. Köyün camisinin onarıma ihtiyacı olduğunu yazmış ve şimdiye kadar kimsenin bu konuda kendilerine yardım etmediğini belirterek, benden yardım talebinde bulundu. Bu durum beni çok duygulandırdı ve kesinlikle caminin onarımını yapmamız gerektiğini düşündüm ve yapmaya karar verdim.

“Bu talep bizi sevindirdi”

Bilirsiniz komünistlerin, solcuların, alevilerin dinle ilişkisini, devlet hep kullanmıştır. Bir şekilde, ya da bizlerin dine doğru bakmadığımıza dair bir algı vardı. Böyle bir talebin bizlere iletilmesi bizi son derece sevindirdi. Ben öncelikle belediye imkânlarıyla yapmak isterdim ama belediyemiz zaten zorda ve hemen Avusturya'da yaşayan Dersimli işadamlarımızla bir toplantı yaptık ve toplantı sırasında köy muhtarı Suat Encü'yü de aradık. İhtiyaçlarının ne olduğunu belirledik ve onarımı yapmaya karar verdik."

“Bir tır dolusu çimento yola çıktı”

İlk olarak bir TIR dolusu çimento yardımı yaptıklarını belirten Maçoğlu, "TIR bugün itibari ile Elazığ'dan çimentoları alıp, Roboski'ye hareket edecek. Caminin onarımı tamamlandıktan sonra cami iç dekorasyon için gerekli malzemelerin temini için de gerekli katkımızı ve yardımımızı da yapacağız" dedi.

Yine cami, kilise ya da cemevi yapımı talebi gelirse, yardım yapacaklarını belirten Başkan Maçoğlu, "Biz belediye olarak her inanca, her dine eşit mesafedeyiz. Bizler din ve inanç özgürlüğünü savunarak, bunlara saygı duyarak hareket eden bireyleriz. Bu kültürle büyüdük, bu şekilde yaklaşım içinde olduk her zaman" diye konuştu.

Komünist Partili Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Gülyazı Köyü'ndeki caminin onarımı tamamlamasının ardından köye gideceklerini de sözlerine ekledi.