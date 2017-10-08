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'Komünist başkan' ODTÜ'lüler için koşacak

İstanbul Maratonu'nun bu yıl 39'uncusu düzenlenecek

08 Ekim 2017 18:01

Sivil toplum kuruluşlarının projelerine kaynak yarattığı koşuda ODTÜ'lü öğrenciler için kamuoyunda 'komünist başkan' olarak bilinen Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu da koşacak.

İstanbul Avrasya Maratonu bu yıl 12 Kasım 2017 tarihinde yapılıyor. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılacağı koşuya hazırlıklar sürüyor. ODTÜ Mezunlar Derneği de ODTÜ’lü öğrencilere burs kaynağı yaratmak için maratonda yer alacak.

ODTÜ’lü 500 öğrenciye karşılıksız burs veren ODTÜ Mezunları Derneği geçtiğimiz yıl da Antalya’da düzenlenen ‘Runatolıa’ koşusuna katıldı. İstanbul Maratonunda 240 gönüllü ile 240 bin TL toplamayı hedefleyen derneğin yönetim kurulu üyesi Can Doğan gönüllü koşucuların antrenmanlara başladığını aktardı. Koşudan bir ay önce başlayacak kampanyada, gönüllüler öğrenciler için oluşturulan hesaplara para toplamaya başlayacak.

İlhan Cihaner ve Deniz Zeyrek de koşacak

ODTÜ’lü öğrencilere destek olmak amacıyla Ovacık Belediyesi’nin TKP’li Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu da gönüllü oldu. ‘Komünist Başkan’ın yanı sıra CHP Milletvekili İlhan Cihaner ve gazeteci Deniz Zeyrek de ODTÜ’lü öğrenciler için İstanbul Maratonunda koşacak.

 

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