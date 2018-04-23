'Komünist Başkan' New Yorker'da

Gazeteci yazar Fariba Nawa’nın The New Yorker için kaleme aldığı makalede Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun son dört yılda yaptıklarının yanı sıra hükümet ve muhalefet kanadının onun hakkındaki değerlendirmeleri yer aldı. Önceki gün yayınlanan makale, “Türkiye’de muhalefetin beklenmedik yeni kahramanı” başlığı ile sunuldu.

Gazeteduvar'da yer alan habere göre, Fariba Nawa, makalesinin girişinde Karl Marx’ın portresinin asılı olduğunu belirterek, dört yıl önce seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’nun her ay belediyenin gelir-gider tablosunu içeren bütçe detaylarını belediye binasının dışına astığını ve belediye gelirlerinden üniversite öğrencilerine verilen burs miktarına kadar tüm muhasebe kalemlerini halkla şeffaf biçimde paylaştığını vurguladı. Türkiye’de erken seçim kararı verilmesinin ardından Twitter kullanıcılarının 3 bin nüfuslu ilçenin başkanı Maçoğlu’ndan aday olmasını talep ettikleri de aktarılan makalede, kullanıcılardan birinin, “Sayın Belediye Başkanı, hazır seçim tarihi belli olmuşken Allah aşkına başkanlığa aday olup bizi kurtarın” yazdığı belirtildi.

Daha önce sağlık memuru olarak çalışan ve solda siyaset yapan 49 yaşındaki Maçoğlu ise aniden popülerlik kazanmış olmasını önemsemiyor. Fariba Nawa ile yaptığı telefon görüşmesinde, “İnsanların düşüncelerini yüksek sesle dile getirmeleri toplum için önemlidir” diyen Maçoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak gibi bir niyeti yok. Ovacık veya başka bir yerden belediye başkanlığına aday olacağını belirten Maçoğlu, yaklaşan seçimlerde kimi destekleyeceğini ise söylemedi. “Ovacık bu hızlandırılmış seçim için hazır ve Ovacık vatandaşları kimi destekleyeceklerini biliyor” yanıtını vermekle yetindi.

Makaleye göre, AK Parti ise Maçoğlu’nu ‘ciddiye almıyor’. AK Partililere göre Maçoğlu kapitalist bir ülkede komünist olarak görev yaptığı için medyanın dikkatini çekiyor. AK Partili yönetici Nihat Alcan, “Maçoğlu’nun yaptığı iyi bir şey ama farklı bir şey değil. Bizim belediye başkanlarımız da aynısını yapıyor” yorumunu yaptı. Alcan, Fariba Nawa’ya komünizme karşı olduğunu çünkü komünizmin “dini düşüncelere özgürlük tanımadığını” düşündüğünü de söyledi.

Fariba Nawa, Maçoğlu’nun popülerliğini ciddiye almayan solcular olduğunu da ekliyor. Munzur Üniversitesi’nin eski doçentlerinden, antropolog Ahmet Kerim Gültekin, Türkiye’de muhalefetin tek bir adama odaklanmak yerine Erdoğan ve partisine karşı birleşmeyi önemsemesi gerektiğini düşünenlerden. Türkiye’de komünistlerin marjinal bir grup olarak görüldüğünü vurgulayan yazar, AK Parti’nin Maçoğlu’nu bir ‘tehdit’ olarak görmediğini çünkü bunun “Zararsız bir komünizm” olarak algılandığını ifade ediyor.

Ovacık Belediyesi açtığı kooperatif, arı yetiştiriciliği, organik bal üretimi ve baklagil üretimi alanında iki yüz elli kişiye iş sağlıyor. Maçoğlu, kasabanın çiftçileriyle birlikte tarlada çalışıyor ve yakında organik süt üretimine başlamayı planlıyor. Belediye başkanı olduktan sonra kütüphane açıp toplu taşımayı ücretsiz yapan Maçoğlu, belediyenin sağladığı su ücretlerini de düşürdü. İstanbul gibi büyük şehirlerde Ovacık’ın ürünlerini kullanmak trend haline geldi. Yayıncı ve çevirmen Cumhur Orancı, Ovacık balı ve nohutundan övgüyle bahsederek Maçoğlu’nun dürüst bir adam olduğu için yönetimde şeffaf olabildiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz sonbaharda Ovacık’ı ziyaret eden Fariba Nawa, Maçoğlu’nun işçi hakları ve hayvancılığa dair planlarından söz ettiğini, ancak ‘hapse girmesine neden olabilecek sorulara cevap vermediğini’ ekliyor. Hükümet politikalarını desteklemediğini nazikçe ifade eden Maçoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına yönelik olarak da, “Tüm canlıların yaşama hakkı bizim için kutsaldır. Ben şiddete karşıyım” demekle yetindiğini belirtiyor.

HDP danışmanlarından Ceylan Akça, Maçoğlu’nun Türkiye’de yerel yönetimlerin nasıl güçlendirileceği konusundaki konferanslarda örnek olarak anlatıldığını belirterek, Maçoğlu’nun yaptıklarının hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. “Onun yaptıkları diğer yerlerdeki insanların neden kendi belediye başkanlarının aynı şeyi yapmadığını sorgulamalarına neden oluyor” diyor.

Washington’daki Demokrasileri Koruma Vakfı üyesi ve CHP eski milletvekili Aykan Erdemir ise Maçoğlu’nun ‘rol model’ oluşturduğunu ifade ediyor. “Erdoğan her ne kadar tüm gücü elinde toplasa da Maçoğlu, yerel seviyede alternatif politikalar uygulayarak Türkiye’deki muhalefetin halen kendine alan açabildiğini kanıtlıyor” diyen Erdemir, Maçoğlu’nun “Erdoğan’ın İslamcı toplum mühendisliğine direnmek anlamında tabandan tepeye yayılan politikaların mümkün olduğunu kanıtladığını” söylüyor.

Maçoğlu, on beş yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın başkanlık seçimlerini kazanacağına kesin gözle bakıldığı yorumunu yapan yazara ayrıca görüşmede, seçimle değil, ilçede bir mandıra açmakla ilgilendiğini söyleyerek, “Fatih Maçoğlu’nun kim olduğunun önemi yok. Bizim için önemli olan Ovacık vatandaşlarının yaşam kalitesini yükseltmek” diyor…