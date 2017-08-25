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'Komünist başkan' Maçoğlu'nun danışmanı tutuklandı

Danışmanın "örgüt üyesi olmak” ve “Yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi

25 Ağustos 2017 02:14

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin 'komünist' belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun danışmanı Hayati Güngören tutuklandı. Başkan Maçoğlu, tutuklamaya tepki gösterdi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde salı günü belediyeden gözaltına alınan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun danışmanı Hayati Güngören bugün tutuklandı.

22 Ağustos'taki operasyonda başka gözaltılar da yaşanmıştı.

Bugün mahkemeye çıkarılan Hayati Güngören tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'in "örgüt üyesi olmak” ve “Yardım ve yataklık etmek" iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Danışmanı Hayati Güngören'in tutuklanmasına tepki gösteren Fatih Mehmet Maçoğlu, Güngören ile ilgili soruşturmanın 2016 kasım ayında başladığını avukatlardan öğrendiklerini söyledi.

Maçoğlu, "Bu tür suçlamalarla Ovacık'taki bu gidişatı, Ovacık Belediyesi'nin çalışmalarını sekteye uğratmak istiyorlar." diyerek tutuklamaya tepki gösterdi.

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