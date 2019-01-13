'Komünist Başkan' Maçoğlu TKP'nin Tunceli adayı olarak açıklandı: Ovacık modelini yayacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi Tunceli’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nu aday olarak gösterdiğini açıkladı. Maçoğlu, “Tunceli’de bütüncül bir siyaset yüreceğiz. Bu süreçte de Ovacık’ta başlattığımız modeli tüm Tunceli’ye yayacağız” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP’den aday gösterilmesinin netleştiğini belirterek, Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun Tunceli merkez ve dört ilçede göstereceği belediye başkan, belediye meclisi ve il genel meclisi adaylarının da yerel seçimlere TKP’nin adayı olarak katılacaklarını söyledi.

Maçoğlu, “Uzun süredir ittifak tarşılıyordu. Aralık ayının son haftası görüşmeler sonlandı. Sosyalist Meclisler Federasyonu 4 ilçe ve 1 il merkezinde olmak üzere adaylarını TKP listelerinden gösterecek” dedi. Ovacık Belediye Başkanlığı sürecinde yürüttüğü belediyecilik modelini Tunceli geneline yansıtacağını belirten Maçoğlu, “Tunceli’de bütüncül bir siyaset yürüteceğiz. Sosyalist anlayış ve siyaseti yerel yönetime yansıtacağız. Aynı zamanda halk dayanışması kuracağız. Halk içinde süreç devam edecek. 22 Ocak tarihinde Sosyalist Meclisler Federasyonu, tüm adaylarını deklare ederek yerel yönetim biçimini halka açıklayacak” ifadelerini kullandı.

"Dost kurumlarız"

TKP’den aday gösterilmesinin ardından kendisiyle adaylık konusunda görüşmeler yapan diğer siyasi partilerden tepki almadığına değinen Maçoğlu, “Partiler merkezi düzeyde konuşur. Kurumların ve siyasi partilerin TKP’den aday gösterilmeme ilişkin bir tepkisi yok, olmaz da. Biz dost kurumlarız. Halkın önünde demokratik bir biçimde yarışacağız. Başlattığımız bu çalışmalarla halka kendimizi anlatacağız” ifadelerini kullandı. HDP geçen günlerde Maçoğlu’nun da yer alacağı “3’lü Başkanlar Kurulu ile ili yönetme” önerisinde bulunmuş, ancak kabul edilmemişti.