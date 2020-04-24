Komünist başkan Maçoğlu: Sansür ve ambargo kervanına DHA da katıldı

T24 Haber Merkezi

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Twitter hesabından haber ajanslarının belediyenin çalışmalarına 'sansür ve ambargo' uygulandığını yazdı.

Maçoğlu şöyle dedi:

"Belediyemiz ile ilgili yapılan haberlere çok uzun süredir İHA ambargo uyguluyor, hiçbir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve ambargo kervanına DHA da katıldı.

Belediyemizin Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar konusunda DHA, İHA ve AA muhabirlerine yaptığı açıklamalar, basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp merkeze gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor.

Basının içine düştüğü bu durum çok kaygı verici ve üzücüdür.

Haber almak ve haber yapmak bir haktır. Gazetecilik yapmak suç değildir."

T24'e konuşan Maçoğlu "Uzun süredir bu sorunla karşı karşıyayız. Çekim yaptıktan sonra yayımlamamak nedir? Bunu anlamıyoruz. Haberi gönderiyorlar ama sonrasında merkezi olarak yayınlamıyorlar. Yüzlerce insana aşevinde yemek çıkarıyoruz. O çekimler yapıldı ama yayınlamadılar. Dersim'den haber alma hakkını kimse engelleyemez" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı, haberleri yapan bazı muhabirlerin 'Neden onların haberlerini yapıyorsunuz' denilerek izne çıkarıldıklarını duyduklarını ifade etti.