'Komünist Başkan' hasada başladı

Dersim’in Ovacık ilçesinde, Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun öncülüğünde ekimi yapılan kuru fasulyenin hasadına başlandı. Ovacık Belediyesi’nin üreticilerle birlikte kurduğu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinin ortak olarak, 500 dönüm arazide ektiği kuru fasulyenin hasadı için her gün çok sayıda gönüllü bölgeye gelirken, Türkiye’nin ilk Komünist Partili Belediye Başkanı Maçoğlu da fasulye topluyor.

Hasadın Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen gönüllülerin yardımı ile 15 gün içinde tamamlanacağı öğrenilirken, Ovacık’ta yapılan üretimin son iki yılda yüzde 500 arttığı ifade edildi. Hasada katılan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, artan zamanlarda ise ürünlerin paketlenmesi ve satışı yapılanların gönderilmesine yardım ediyor.

Organik market ürünleri

Ovacık ilçesine bağlı Kınık köyünde hasada katılan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, organik ürün marketleri kuracaklarını ifade ederek, “Biz asla zirai ilaçlama ve fenni gübre kullanmıyoruz. Ürünlerimiz tamamen organiktir. Ürünleri tarladan tüketiciye sunuyoruz. Yoğun taleplere yetişemiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’de organik ürün marketleri açmaya karar verdik. Ürünleri tüketiciye kargo ile yoluyoruz. Her gün bir kamyon kargo gidiyor ve talepleri karşılayamıyoruz. İstanbul Gazi Mahallesi ve Göztepe’de iki organik ürün marketi açtık. Maltepe, Kadıköy ve Bakırköy belediyeleri ile görüşmeler yaptık. ” diye konuştu.

‘Üretim 2 yılda yüzde 500 arttı'

Geçmişte tüketici konumunda olan köylülerin, organik ürünler Türkiye pazarına sunulduktan sonra tekrar üretime başladığını belirten Başkan Maçoğlu, şunları kaydetti; “Ovacık’ta başlayan organik üretim, Pertek, Pülümür, Nazimiye, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerimize de yayıldı. Her gün onlarca ton nohut, kuru fasulye ve diğer ürünler kooperatifimize teslim ediliyor. Ovacık’ta, geçmişte köylüler arazilerinin yüzde 10’luk kısmını ekiyordu. Bugün neredeyse yüzde 100’ünü ekebiliyor. Biz köylüyü direkt üretime kattık ve kurduğumuz kooperatife ortak ettik.”