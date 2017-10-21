Komşusunun tarlasında gömülü cesedi bulundu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde çiftçi 70 yaşındaki Rıfat Özcan\'ın cesedi, asker arkadaşı da olan komşusunun tarlasında gömülü bulundu. Cinayetle ilgili komşu tarla sahibi gözaltına alındı.

Bereketli Mahallesi\'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Rıfat Özcan, dün gece evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan, yakınları ve mahalle sakinleri ile birlikte çevreyi aradı ancak yaşlı adamı bulamadı. Rıfat Özcan\'ın 09 RF 574 plakalı motosikleti, bitişikteki aynı zamanda asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu 70 yaşındaki Kazım Tekeli\'ye ait mısır tarlasında bulundu. Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi. Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi. Sevk edilen jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında başında darbe izi bulunan Rıfat Özcan\'ın cesedini buldu. Olay yerinde inceleme yapıldı, burada bulunan bir küreğe el konuldu. Özcan\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli ile Rıfat Özcan\'ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine Tekeli gözaltına alındı. Ancak, Kazım Tekeli, suçlamayı kabul etmedi. Jandarma mahalle içerisindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ayrıca Kazım Tekeli\'nin üzerinde kan lekelerine rastlandığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdürülüyor.

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