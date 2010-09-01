-KOMŞUSUNUN KARISINI BULMAK İÇİN BİSİKLETLE 2 BİN KM PEKİN (A.A) - 01.09.2010 - Tayvan'da 60 yaşında bir adam, kanser hastası komşusunun zihinsel engelli karısını aramak için 2 bin kilometre yol katetti. İlan kentinde yaşayan Çan Şun Hing'in karısının 5 haziranda yürüyüş yapmak üzere evinden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı belirtildi. Vong Kin-kwok adlı komşuları da, kanser hastalığının son evresinde olan Çan'ın eşini bisikletiyle bütün ülkede arayarak zihinsel engelli kadının posterlerini dağıtıyor.