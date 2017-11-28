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Komşusunu hastaneye götürürken kazada öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, 58 yaşındaki Selahaddin Mert, komşusunu hastaneye götürürken kullandığı aracın devrilmesi sonucu öldü

28 Kasım 2017 17:18

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, 58 yaşındaki Selahaddin Mert, komşusunu hastaneye götürürken kullandığı aracın devrilmesi sonucu öldü.
Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Göksun karayolunda meydana geldi. Selahaddin Mert, hasta olan komşusu Mehmet Yetim\'i 46 EP 180 plakalı hafif ticari aracıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Selahaddin Mert, Esence Mahallesi kavşağına geldiğinde aracının direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, takla atarak devrildi. Kazada sürücü Mert ile hasta olan komşusu Mehmet Yetim yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Selahaddin Mert, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak öldü. Yetim\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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