Komşusuna patlıcana sarılı cinsel içerikli not attı

İstanbul Ataşehir'de hastanede çalışan 22 yaşındaki F.H.'nin oturduğu dairenin balkonuna patlıcan ve eriğe sarılı cinsel içerikli notlar atan komşu Hakan Erdağlı için 9 yıl hapis cezası istendi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ataşehir'de özel bir hastanede çalışan H.F.’nin (22) oturduğu dairenin balkonuna sebze ve meyvelere sarılı kâğıt parçalarına yazılmış cinsel içerikli notlar atan kişi alt kattaki komşuları Hakan Erdağlı (40) olduğu belirlendi.

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği’ne 1 Ağustos’ta başvuran H.F., şu şikâyette bulunmuştu: “Bir aydır farklı tarihlerde, oturduğumuz dairenin balkonuna, cinsel içerikli yazılar ile resimlerin olduğu, meyve ve sebzelere sarılı kâğıt parçaları atılıyor. Notlar hep eriğe sarılı şekilde geliyor, salatalık ya da patlıcan olsa bir işe yarardı diye şakalaştık. Bu esnada balkona salatalık ve patlıcan atıldı.” Gözaltına alınan ve ifadesinde “O yazıları ben yazmadım” diyen Hakan E., ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklandı.

İddianamede, şüphelinin sonraki ifadelerinde eylemleri kendisinin işlediğini kabul edip pişman olduğunu söylediği belirtilerek, ‘cinsel taciz’ suçundan 4 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.