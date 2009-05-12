Komşusu kuması çıktı

Komşusunun aslında kuması olduğunu, kocasının evrak çantasını karıştırınca öğrendi. 48 yaşındaki Ingrid Myerson, milyoner kocasının çift kişilikli bir yaşam sürdüğünü tesadüfen öğrendi.



1 milyar dolarlık yatırım şirketi Principle Capital Holding'i yöneten Brian Myerson ilk eşinden üç çocuk sahibiydi. Üç çocuğu ve karısıyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da lüks bir semtte yaşayan 50 yaşındaki ünlü fon yöneticisi, ikinci eşi ve oğlu için de yine aynı mahallede bir ev satın aldı. İkinci eşi ve oğluyla birlikte olmak için sürekli iş seyahatlarına çıktığını belirten Myerson'ın foyası, karısı evrak çantasını karıştırdığında ikinci eşin ve çocukla ilgili belgelere rastlayınca ortaya çıktı.



Komşusunun aslında kuması olduğunu öğrenen kadın boşanma davası açtı. Ünlü fon yöneticisi ise ev kadını olan ilk eşinin servetinin yarısını istemesini adil bulmuyor. Ancak mahkeme ilk eşinden gizli bir ikinci evliliğe imza atan Brian Myerson'un 11 milyon sterlin ödemesine karar verdi.



Myerson ilk eşi ve üç çocuğuyla Güney Afrika'da tatile çıktığı zaman bile, ikinci eşini ve oğlunu da aynı yere tatile götürdüğü ortaya çıktı. Ancak Myerson 2001 yılında ikinci eşinden doğan oğlunun doğumu sırasında bir talihsizlik yaşamış. O sırada ilk eşiyle birlikte Fransa'ta tatilde olan Myerson, eşinin erken doğum yapması nedeniyle oğlunun doğumunda bulunamamış.

