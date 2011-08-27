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Dünya

Komşunun ormanları yanıyor   ATİNA (A.A) ? 26.08.2011

27 Ağustos 2011 00:30

-Komşunun ormanları yanıyor   ATİNA (A.A) – 26.08.2011 - Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Meriç (Evros) bölgesinde önceki gün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim bölgelerini tehdit eden orman yangınının, kontrol altına alınamadığı bildirildi. Yunan basın-yayın organları, şu ana kadar 47 bin dönümün üzerinde ormanlık ve ekili araziyi kül eden ve bazı yerlerde evlerin avlularına kadar ilerleyen yangının çevrede büyük ekolojik zarara yol açtığını duyurdu. Haberlerde, birçok ayrı cephede süren yangınların bölgedeki yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için bazı köylerin çevresinde çukurlar kazıldığı belirtildi. Dedeağaç (Aleksandrupolis) Belediye Başkanı Evangelos Lambakis, durumun ''trajik'' olduğunu belirtirken, Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Genel Sekreteri Aris Yannakidis de, böyle sürerse, durumun nereye varacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini söyledi. Meriç bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarında, Yunanistan'ın talebi üzerine Fransa'nın gönderdiği iki adet canadair tipi yangın söndürme uçağının da yer aldığı belirtildi. Öte yandan, Yunanistan'da, bugün 100 ayrı noktada orman ve çalı yangını çıktığı bildirildi. Yunan televizyonları, orman yangınları nedeniyle ülke çapında alarma geçen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bunların büyük bölümü söndürüldüğünü, Aiteloakarnaniya, Amfilohiya, Arkadiya ve Zakinthos Adası'ndaki yangınları kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirttiler.  Haberlerde, Mora Yarımadası'nda Arkadia bölgesinde 16 noktada çıkan orman yangınlarının Dafni, Papari ve Manyati köylerini tehdit ettiği bildirildi. Mora Yarımadası'nda 2007 yılında çıkan orman yangınlarında 87 kişi hayatını kaybetmişti.

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