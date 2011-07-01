-KOMŞUNUN KREDİ DİLİMİ YARIN ONAYLANACAK BRÜKSEL (A.A) - 01.07.2011 - Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının Yunanistan'a 12 milyar avroluk kredi dilimini yarınki telekonferanslı toplantıda onaylaması bekleniyor. Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu, geçen yıl 110 milyar avroluk kredi paketiyle kurtardıkları Yunanistan'ın 12 milyar avroluk 5'inci kredi dilimini alabilmesi için toplam 78 milyar avroluk kemer sıkma önlemlerinin Yunan parlamentosunda onaylanmasını şart koşmuştu. 50 milyar avrosu özelleştirme ve 28 milyar avrosu bütçe kesintileri olmak üzere toplam 78 milyar avroluk pakete onayı dün tamamlayan Yunanistan, acil olarak ihtiyaç duyduğu 12 milyar avroyla iflas ihtimalini şimdilik önlemiş olacak. Bununla birlikte 110 milyar avroluk paketin yetersiz kalması nedeniyle 120 milyar avroya kadar ikinci bir kurtarma paketi hazırlığına girişen Avro Bölgesi bu konuda acele etmeyecek. AB kaynakları, ellerindeki Yunan tahvillerinin vadelerini gönüllü olarak uzatmak suretiyle özel bankaların da katılacağı ikinci kurtarma paketinin 2 haftayla 2 ay arasında sonuçlandırılabileceğini belirtiyor.