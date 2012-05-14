Komşunun ırkçı partisi Altın Şafak'tan dövmeli mesaj

Yunanistan’da koalisyon görüşmeleri sürerken, 6 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 6.9’unu alarak sürpriz yapan ırkçı “Altın Şafak” partisinin milletvekillerinin geçmişi ile ilgili detaylar ortaya çıkıyor. Neo-Nazi partinin üyelerinin geçmişinde Türk karşıtlığı da var.



Milletvekili adayı olmamakla birlikte ‘Altın Şafak’ın seçim öncesi kampanyasında, sırtında antik Spartalıların “İ Tan i epi tas” (Ya zafer ya ölüm) sloganı yazan dövmesiyle poz veren 29 yaşındaki Areti Demestiha en çok konuşulan isimler arasında. Bir icra memurunun yanında sekreter olarak çalışan Areti Demestiha bu pozu ile Altın Şafak propagandası yaptığı için işinden kovuldu.

Milletvekili seçilen Yorgo Yermenos’un, Türklerin yoğun yaşadığı Batı Trakya’nın İskeçe şehrinde askerlik görevini yaparken bir caminin duvarına “Türk köpeklere ateş ve balta” sloganı yazdığı ortaya çıktı. Polisin soruşturması sonucu duvara yazıyı yazdığı belirlenen Yermenos, askeri mahkeme tarafından 20 gün hapis cezasına çarptırılmış.

1994’ten beri Altın Şafak üyesi olan Yermenos, Yunan ve Norveçlilerden oluşan, black-metal tarzı müzik yapan “Naer Mataron” grubunda basgitar çalıyor. Sırtındaki dövmede “Yaşasın ölüm” yazıyor.

Gece kulübü fedaisi

Milletvekili seçilen Yiannis Lagos yıllardır Altın Şafak’ın lideri Nikos Mihaliolakos’un özel koruması. Daha önce Atina’nın gece külüplerinde ve Somali’de korsan saldırılarına uğrayan Yunan yük gemilerinde özel koruma olarak çalıştı.

‘Osmanlı karşıtı’ bıyık

Milletvekili seçilen bir başka isim, mesleği çobanlık olan Kostas Barbarusis. Barbarusis saç ve bıyığını, Yunanlıların Osmanlı’ya karşı 1821’de başlayan isyan ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarından Yorgo Karaiskakis stilinde uzatıyor. Partisi tüm yabancı göçmenlerin sınırdışı edilmelerini isterken, Barbarusis’in Meksikalı bir kaçak göçmenle evli olduğu iddia ediliyor. Barbarusis ise “Eşim Meksikalı ama kaçak göçmen değil. Dedesi Yunanlı idi ve Yunan vatandaşlığına geçti” dedi.



