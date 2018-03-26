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Komşularının merak ettiği kadın, karşı dükkânda bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, komşularının haber alamadığı için sağlıığı hakkında endişeye kapıldığı Fatma Güzin Altuntaş'ın (60), evinin karşısındaki çantacıya gittiği ortaya çıktı

26 Mart 2018 20:27

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, komşularının haber alamadığı için sağlıığı hakkında endişeye kapıldığı Fatma Güzin Altuntaş\'ın (60), evinin karşısındaki çantacıya gittiği ortaya çıktı.
Tabaklar Mahallesi Özer Sokak\'ta bir apartmanın giriş katında yalnız oturan Fatma Güzin Altuntaş\'tan, bir süredir haber alamayan komşuları, sağlık durumundan endişe ederek durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Eve gelen polis ve 112 Acil ekipleri, defalarca kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine polis, Fatma Güzin Altuntaş\'a cep telefonundan ulaştı. Polisin yaptığı görüşmede, Altuntaş\'ın koltuk değnekleri ile dışarı çıkıp evinin karşı sokağındaki çantacıda oturduğunu öğrendi. Altuntaş\'ın yanına giden 112 Acil ekibi, sağlık kontrollerinin yapılması için kadını hastaneye kaldırdı.
Bu arada, Fatma Güzin Altuntaş\'tan geçen yıl Kasım ayında yine bir süre haber alınamamış, eve polis, itfaiye ve 112 acil ekipleri sevk edilmişti. Altuntaş evinde uyurken bulunmuştu.

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