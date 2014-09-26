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Ekonomi

'Komşularımız arasında araç satacak ülke kalmadı'

Doğuş Otomotiv Başkanı Aclan Acar, 'İzmir ve Sakarya'daki üretimde amacımız komşulara ihracattı. Ancak civarda ülke kalmadı' dedi

26 Eylül 2014 20:05

Do­ğuş Oto­mo­tiv, ulus­la­ra­ra­sı GRİ stan­dart­la­rın­da ha­zır­la­dı­ğı "Ku­rum­sal So­rum­lu­luk Ra­po­ru"nu Al­man­ya'da­ki Volk­swa­gen üre­tim üs­sün­de açık­la­dı. Do­ğuş Oto­mo­tiv Baş­ka­nı Ac­lan Acar, bu top­lan­tı sı­ra­sın­da gün­cel açık­la­ma­lar da yap­tı.

 

'Geçen yılın yarısı bile değil'

 

Bugün gazetesinin haberine göre, yı­lın ilk 8 ayın­da oto­mo­tiv pa­za­rın­da­ki eri­mey­le il­gi­li yo­rum ya­pan Acar, bu senenin ilk 8 ayında otomobil satışlarının geçen yılın yarısına bile ulaşamadığını söyledi. Acar bu erimede Özel Tü­ke­tim Ver­gi­si'nin (ÖTV) ne­ga­tif et­ki­si­ne dik­kat çek­ti. Acar, "100 eu­ro­luk araç Tür­ki­ye'ye gel­di­ğin­de 300 eu­ro olu­yor. Da­ha da tu­ha­fı mul­ti­mil­yo­ner de dü­şük ge­lir­li de ay­nı ver­gi­yi ödü­yor. Ver­gi­ler özel­lik­le dü­şük ge­lir­li için çok ağır. ÖTV'de hak­ka­ni­yet prob­le­mi va­r” de­di. Pa­zar­da­ki yüz­de 20 da­ral­ma­ya rağ­men ken­di pay­la­rı­nı yüz­de 3 ar­tır­dık­la­rı­nı ve yüz­de 21'e çı­kar­dık­la­rı­nı ifa­de eden Acar, bu yı­lın ilk 8 ayın­da 88 bin araç sat­tık­la­rı­nı açık­la­dı. Acar ay­rı­ca, ikin­ci el ara­ba sa­tı­şı ya­pan DO­D’­un 8 ay­da 14 bin ara­ca ulaş­tı­ğı­nı kay­det­ti.

 

Erbil pazarını dondurduk

 

Bu­na rağ­men böl­ge­de­ki ge­liş­me­ler­den olum­suz et­ki­len­dik­le­ri­ni be­lir­ten Acar, şöy­le de­vam et­ti: "İz­mir'de 1200, Sa­kar­ya'da ise 1000 adet üre­ti­mi an­cak ya­pı­yo­ruz. Ama­cı­mız kom­şu­la­ra ih­ra­cat­tı. An­cak ci­var­da ül­ke kal­ma­dı. VW bi­ze Irak dis­tri­bü­tör­lü­ğü­nü ver­miş­ti. Biz de 2013'te Er­bil'de mer­kez aç­mış­tık. 70 ça­lı­şan var­dı, şim­di ora­yı don­dur­duk.” Tür­ki­ye'nin oto­mo­tiv­de­ki ye­ni ya­tı­rım ara­yış­la­rı­nı da de­ğer­len­di­ren Acar, Re­na­ult ve Fi­at'tan son­ra Av­ru­pa'dan oto­mo­tiv ya­tı­rı­mı gel­me­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, şu ko­nu­la­ra dik­kat çek­ti: "Or­ta­la­ma 17 mil­yon araç sa­tı­lan Av­ru­pa'da pa­zar 13 mil­yo­na ge­ri­le­di. İs­pan­ya ve Hol­lan­da'da pa­zar yüz­de 40 kü­çül­dü. Bu­ra­da­ki boş­lu­ğu­nu dol­dur­ma­dan Av­ru­pa­lı mar­ka­la­rın baş­ka bir ül­ke­de ya­tı­rım fik­ri şu an için müm­kün de­ğil.”

Doğuş Otomotiv Başkanı Acar, çevre ülkelerde yaşanan sıkıntıların sektörü olumsuz etkilediğini de belirterek, “Komşularımız arasında araç satacak ülke kalmadı” dedi.

 

 

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