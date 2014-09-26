Doğuş Otomotiv, uluslararası GRİ standartlarında hazırladığı "Kurumsal Sorumluluk Raporu"nu Almanya'daki Volkswagen üretim üssünde açıkladı. Doğuş Otomotiv Başkanı Aclan Acar, bu toplantı sırasında güncel açıklamalar da yaptı.
'Geçen yılın yarısı bile değil'
Bugün gazetesinin haberine göre, yılın ilk 8 ayında otomotiv pazarındaki erimeyle ilgili yorum yapan Acar, bu senenin ilk 8 ayında otomobil satışlarının geçen yılın yarısına bile ulaşamadığını söyledi. Acar bu erimede Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) negatif etkisine dikkat çekti. Acar, "100 euroluk araç Türkiye'ye geldiğinde 300 euro oluyor. Daha da tuhafı multimilyoner de düşük gelirli de aynı vergiyi ödüyor. Vergiler özellikle düşük gelirli için çok ağır. ÖTV'de hakkaniyet problemi var” dedi. Pazardaki yüzde 20 daralmaya rağmen kendi paylarını yüzde 3 artırdıklarını ve yüzde 21'e çıkardıklarını ifade eden Acar, bu yılın ilk 8 ayında 88 bin araç sattıklarını açıkladı. Acar ayrıca, ikinci el araba satışı yapan DOD’un 8 ayda 14 bin araca ulaştığını kaydetti.
Erbil pazarını dondurduk
Buna rağmen bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilendiklerini belirten Acar, şöyle devam etti: "İzmir'de 1200, Sakarya'da ise 1000 adet üretimi ancak yapıyoruz. Amacımız komşulara ihracattı. Ancak civarda ülke kalmadı. VW bize Irak distribütörlüğünü vermişti. Biz de 2013'te Erbil'de merkez açmıştık. 70 çalışan vardı, şimdi orayı dondurduk.” Türkiye'nin otomotivdeki yeni yatırım arayışlarını da değerlendiren Acar, Renault ve Fiat'tan sonra Avrupa'dan otomotiv yatırımı gelmediğini hatırlatarak, şu konulara dikkat çekti: "Ortalama 17 milyon araç satılan Avrupa'da pazar 13 milyona geriledi. İspanya ve Hollanda'da pazar yüzde 40 küçüldü. Buradaki boşluğunu doldurmadan Avrupalı markaların başka bir ülkede yatırım fikri şu an için mümkün değil.”
Doğuş Otomotiv Başkanı Acar, çevre ülkelerde yaşanan sıkıntıların sektörü olumsuz etkilediğini de belirterek, “Komşularımız arasında araç satacak ülke kalmadı” dedi.